F1, Lazio, Nazionale e Serie A: le ultimissime

Il Mondiale 2026 di Formula 1 si concluderà regolarmente in Qatar e ad Abu Dhabi. A confermarlo è stato il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, che attraverso i propri canali social ha allontanato i dubbi legati alle tensioni internazionali in Medio Oriente. Nessun cambio di programma, dunque, e niente Imola per l'ultimo appuntamento della stagione, almeno per il momento.

Isaksen è un perno della Lazio che sta volando in campionato. Dal ritiro della Danimarca, il giocatore biancoceleste è stato protagonista della trasmissione 'Totalfodbold" e ha messo il focus sul suo momento personale: "In questo periodo sono davvero felice. Ho trovato una pace interiore, sia dentro che fuori dal campo, e tutto sta andando per il verso giusto”.

Nicolò Zaniolo ha lasciato il ritiro della Nazionale per motivi personali. Per ora non sono state fornite altre indicazioni, così come non si sa se il giocatore sarà o meno sostituito. Di certo, non è un periodo felice per Zaniolo: l'Udinese in difficoltà e adesso la decisione di lasciare il ritiro azzurro due anni dopo l'ultima convocazione. Zaniolo salterà le due sfide di Nations contro Francia, il 12 novembre a Milano, e Belgio il 15 a Bruxelles.

La Serie A svela il pallone invernale per neve e nebbia. Si chiama Winter STELLAR ed è realizzato in collaborazione con PUMA. Sarà utilizzato anche in Coppa Italia e in Primavera 1