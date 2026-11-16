Inter, Lazio, Belgio e ATP Finals: le ultimissime

Cristian Chivu vince la 35esima edizione della Panchina d'Oro, il premio che il Settore Tecnico Federale assegna al miglior allenatore della Serie A della stagione precedente (2025/26). Il tecnico rumeno, che con l'Inter ha vinto lo scudetto e la Coppa Italia, diventa il successore di Antonio Conte e si aggiudica l'ambito premio: su 43 voti totali, l'allenatore nerazzurro ne ha ricevuti ben 16 dai colleghi in panchina, precedendo Cesc Fabregas del Como (12) e Gian Piero Gasperini della Roma (9).

Giocare alla Taylor è un po’ giocare alla Hernanes. Il Profeta che fu ha incoronato il divinatore di oggi: «Nella Lazio c’è un altro Profeta, questo ragazzo è in grado di vedere il futuro e di non essere ingolosito dal presente», l’investitura dell’ex campione brasiliano, oggi imprenditore enogastronomico e vitivinicolo, in più commentatore e analista tattico. Il Profeta Hernanes è arrivato alla definizione di Taylor riguardando le giocate firmate al Maradona, analizzandole attraverso il suo profilo Instagram.

"E' stato un bellissimo viaggio". Romelu Lukaku saluta la nazionale. L'ex attaccante di Inter, Roma e Napoli ha detto addio al Belgio attraverso un lungo post sui social, ripercorrendo i momenti più intensi della sua avventura con i fiamminghi e spiegando la sua scelta. Lukaku saluta il Belgio dopo sedici anni, e dopo aver vestito la maglia della nazionale in quattro Mondiali e tre campionati Europei.

Non parte nel migliore dei modi l'avventura di Bolelli e Vavassori, ko al debutto alle Nitto Atp Finals contro la coppia formata dall'argentino Horacio Zeballos e lo spagnolo Marcel Granollers. Il match d'apertura del gruppo Mark Woodforde si chiude in due set (6-4, 6-4).