Francesco Totti, l’ottavo Re di Roma come non si era mai visto prima, sullo sgabello di Belve (l'appuntamento è per domani, martedì 24 novembre, in prima serata su Rai 2 e on demand su RaiPlay e Disney+) regala un’intervista eccezionale e generosissima, ironica e profonda tra lacrime sincere e risate esilaranti. A Francesca Fagnani racconta le fasi della sua vita, privata e professionale. La fine dolorosa della storia con Ilary Blasi, il nuovo amore con Noemi Bocchi (e possibili future scelte con lei…), la famiglia, il rapporto complesso con i figli, il ricordo commosso del padre, le delusioni e l’addio al calcio. "Con il senno di poi, pensa che qualcuno si sia approfittato della sua posizione quando era al top?" domanda Fagnani. "Persone impensabili, familiari, amici, parenti. Hanno mangiato in tanti - rivela Totti - Poi col passare del tempo le strade si dividono e capisci cosa è successo realmente. Potessi non lo rifarei”.

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli, Enzo Maresca non si nasconde e risponde a distanza ad Allegri, che aveva definito la gara proibitiva. "Macché! In Italia siamo abbastanza bravi a piangere", ha detto in conferenza stampa l'allenatore del Manchester City. "Non ci credo assolutamente, perché è una partita importante, di Champions League, che vale tre punti sia per noi che per loro. Mi aspetto un Napoli forte, come l'ho visto col Torino, con la Lazio e in altre occasioni. Sarà una partita abbastanza dura”.

Brutte notizie per il Real Madrid: Endrick finisce in infermeria. Il club ha diffuso il bollettino medico sulle condizioni dell'attaccante brasiliano: "A seguito degli esami effettuati oggi dal personale medico del Real Madrid, al nostro giocatore Endrick è stata diagnosticata una lesione muscolare all'adduttore sinistro. Il suo recupero sarà monitorato”.

Periodo positivo a Miami per Simone Fontecchio. Dopo un inizio di stagione in cui si era visto sporadicamente in campo, si è rapidamente ritagliato un minutaggio rilevante nelle rotazioni di coach Spolestra. Nella vittoria dei suoi contro i Thunder subentra dalla panchina e segna 11 punti con un ottimo quattro su sette dal campo. La doppia-doppia da 24 punti e 15 rimbalzi di Adebayo chiude i conti per il 123-113 finale. Partita al cardiopalma a Chicago dove i Denver Nuggets battono i padroni di casa ai supplementari grazie al duo Murray-Jokic.