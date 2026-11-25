Annuncio shock di Federica Brignone, che attraverso un video pubblicato sui social ha rivelato la sua decisione di ritirarsi e di porre così fine alla sua carriera di sciatrice. Queste le sue parole: "Ciao a tutti, dopo questi due giorni sulla neve mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e mi fa sempre troppo male - ha spiegato Brignone nel video, divenuto immediatamente virale -.

È il giorno del debutto dell'Italia in Coppa Davis. Senza il numero uno, Jannik Sinner, gli azzurri di capitan Filippo Volandri scendono in campo a Bologna per difendere i tre titoli consecutivi conquistati tra il 2023 e il 2025. Gli azzurri partono con il piede giusto e conquistano il primo punto nel tie con Musetti: Lorenzo batte Hong in due set - 6-0, 7-6 (5) - dopo un'ora e mezza di partita. Ora tocca a Flavio Cobolli contro Soonwoo Kwon per il secondo singolare.

Sinner torna a casa. Dopo l’operazione lampo in Finlandia con il luminare Lasse Lempainen, Jannik ha fatto rientro a Bolzano intorno alle 11. Il numero due al mondo ha trovato ad attenderlo il fratello Mark, ma ha utilizzato un’uscita secondaria a bordo di un van nero. Suo padre Hanspeter, che lo ha accompagnato in Finlandia, ha utilizzato invece l’uscita principale insieme con il manager Alex Vittur, Umberto Ferrara e altri membri del team, ma non ha rilasciato dichiarazioni. Il papà lo ha accompagnato in Finlandia e ieri ha festeggiato il compleanno con lui, come documentato da Jannik sui social con un messaggio molto emozionante: “Buon compleanno papà, grazie per essere qui con noi. Con te vicino i giorni sembrano sempre migliori”.

Sale a 11 vittorie e 7 sconfitte il bottino finora raccolto dai Dallas Mavericks. Etichettati come una squadra in ricostruzione e dalle basse aspettative, la franchigia texana si sta confermando come una delle sorprese ad Ovest assieme a Memphis. Alla Ball Arena di Denver, potenza consolidata della Western Conference, è l'ormai solito Cooper Flagg a prendere le redini dei suoi per battere il duo Jokic-Murray.