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Copa Argentina, ecco il pronostico di River Plate-Aldosivi© EPA

Copa Argentina, ecco il pronostico di River Plate-Aldosivi

Los Millonairos mai perdenti negli ultimi 6 confronti contro i gialloverdi
1 min
Tagscopa argentinaRiver Platealdosivi

Il programma dei sedicesimi di finale di Copa Argentina prevede il confronto tra il River Plate e l’Aldosivi. La vincente di questa sfida raggiungerà l’Independiente Rivadavia al turno successivo.

Chi passerà al turno successivo? Le quote sorridono al River Plate

Il River Plate sulla carta parte favorito contro una squadra che non vince dal lontano 17 febbraio, un “3-0”  fatto registrare contro il San Miguel nei trentaduesimi di finale del torneo. L’Aldosivi nelle successive 11 gare di campionato ha conquistato solamente 5 punti frutto di 5 pareggi e 6 sconfitte. I precedenti tra le due compagini poi parlano in maniera molto chiara, il River Plate ha sempre vinto nelle ultime 6 sfide disputate contro l’Aldosivi. Il segno 1 al novantesimo è proposto su Eplay24 a 1.38 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.37. Quante reti verranno realizzate in questa partita? Il Multigol 2-4 vale 1.40.

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