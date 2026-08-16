Lazio-Mantova, il pronostico: Gattuso avanti a quota 1.30
Fine del calcio “senza posta in palio”, ora si fa sul serio. La Lazio, nona classificata al termine dello scorso campionato, debutta in Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma contro il Mantova. I virgiliani, sotto la guida di Francesco Modesto, hanno ottenuto la salvezza nell’ultimo campionato cadetto. Un obiettivo da perseguire anche nella stagione 2026/27 che per il Mantova inizierà tra sette giorni con la trasferta sul campo della Carrarese. In Serie A la Lazio, il 24 agosto prossimo, giocherà sempre in trasferta sul campo del Bologna.
Comparazione quote: Lazio-Mantova Multigol Casa 2-4
La Coppa Italia rappresenta un obiettivo importante per una Lazio che per due stagioni consecutive non parteciperà alle coppe europee. Proprio in Coppa Italia, lo scorso anno la Lazio sotto la guida di Maurizio Sarri (oggi all’Atalanta) raggiunse la finalissima perdendo contro l’Inter. Nel loro percorso, i biancocelesti hanno incontrato ed eliminato Milan, Bologna e Atalanta, queste ultime due ai calci di rigore. Il periodo è complicato per tutti, figurarsi per una Lazio alle prese con i soliti problemi sul mercato. Ma uno come Gattuso non cercherà alibi e pretenderà il massimo impegno dai suoi giocatori: oltre che, chiaramente, il passaggio del turno. Il Mantova, sconfitto nettamente dal Venezia un anno fa al debutto in Coppa Italia, sbarca all’Olimpico senza niente da perdere. Rispetto alle amichevoli estive fin qui giocate, per i lombardi l’asticella si alza sensibilmente. Logico che i favori del pronostico siano tutti per Zaccagni e soci,che durante il precampionato hanno sempre segnato almeno due reti. Una “regola” confermata anche contro il Frosinone, battuto 2-1 allo Stirpe. Scontato in sede di pronostico suggerire il segno 1, offerto mediamente a 1.30. Guardando altrove, si può ipotizzare che la Lazio possa trovare la via del gol da due a quattro volte. Tradotto, pollice su per l’esito “Multigol Casa 2-4”: quota 52 su Eplay24, e StarYes, 1.60 su Snai.
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