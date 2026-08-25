Liga, stasera c'è Valencia-Betis: pronostico "Multigol"

Non solo Champions League , stasera (fischio d’inizio alle 21.00) si recupera Valencia-Betis , gara relativa alla prima giornata de LaLiga con la formazione di casa che ha pareggiato l’unico match fin qui giocato (0-0) contro il Celta Vigo e quella ospite che, al contrario, è reduce dal successo per 1-0 sulla Real Sociedad .

Comparazione quote: Valencia-Betis Multigol 1-3

La fase precampionato del Valencia non è stata molto brillante... ben 8 amichevoli disputate ma 3 sole vittorie contro formazioni di categoria inferiore con un pareggio e 4 ko nelle partite rimanenti contro avversarie di categorie ugualmente inferiori (unica eccezione l’1-2 contro il Newcastle). Il Betis ha fatto decisamente meglio giocando contro avversarie decisamente di qualità (ha battuto il Lione 4-0 e l’Arsenal 3-1) perdendo soltanto l’ultima (0-1) contro l’Inter. Dovendo scegliere forse è il Multigol 1-3 l’esito che si lascia preferire: quota 1.33 Su Eplay24, 1.40 su Sisal e Snai.