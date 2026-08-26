Lione-Fenerbahce, Fofana contro Greenwood: il pronostico

Comparazione quote: Lione-Fenerbahce Goal

In Turchia, otto giorni fa, Fenerbahce-Lione si è chiusa con il risultato di 1-1 e adesso, a campi invertiti, è l’Olympique a partire favorito anche se i gialloneri sono avversari da prendere con le molle. Per la formazione guidata da Paulo Fonseca il pareggio di Istanbul è arrivato dopo 14 partite senza “X” e rappresenta l’esatta fotografia di un match all’insegna dell’equilibrio Sono stati infatti 12 per parte i tiri totali di cui 5 per parte nello specchio della porta. Dopo questa sfida il Lione ha esordito in campionato con un 2-0 in trasferta al Tolosa, il Fenerbahce ha battuto 4-2, in casa. il Konyaspor. I favori del pronostico, in sintonia con le quote, sono a favore dell’OL (il segno 1 vale 1.95 per Eplay24, 1.93 per Bwin, 1.89 per Marathonbet) ma, vista la posta in palio, niente può apparire scontato. In alternativa, allora, potrebbe valere la pena considerare il Goal: a 1.64 su Eplay24, 1.65 su Lottomatica, 1.68 su Bwin.