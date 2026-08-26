Hapoel-Atalanta, il pronostico: Sarri si gioca l'Europa

Sette giorni fa il debutto europeo dell’Atalanta non è andato proprio come i tifosi della Dea avrebbero sperato. Il playoff di Conference League ha messo di fronte ai bergamaschi l’Hapoel di Tel Aviv e nel match d’andata (si giocava alla New Balance Arena) le previsioni suggerivano sia 1 che NoGoal. Il NoGoal non ha tradito le attese ma lo 0-0 finale ha evidentemente fatto fuori il segno 1 lasciando, soprattutto, la qualificazione alla terza competizione continentale ancora in bilico.

Comparazione quote: Hapoel-Atalanta segno 2