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Pronostico Barcellona-Rayo, in quota è dominio blaugrana

I campioni di Spagna vanno a caccia della terza vittoria di fila in campionato

2 min

Pubblicato il 31.08.2026, 10:53

Barcellona-Rayopronosticoquote

Sette reti realizzate e nessuna subìta. L’avvio di campionato del Barcellona, dopo due giornate e altrettante partite disputate, è pressoché perfetto. Le prime 5 marcature i catalani le hanno rifilate al povero Elche mentre le due rimanenti, soltanto quattro giorni fa, sono state riservate all’Athletic Bilbao.

Comparazione quote: Barcellona-Rayo parziale/finale 1/1

Questa sera il tris dovrebbe essere completato contro il Rayo che, al contrario, dopo i primi 180 minuti di gioco ha raccolto soltanto un punticino. ALl’esordio è anato ko a Siviglia (1-2) pareggiando poi l’incontro successivo, in casa, contro l’Alaves (1-1). La sfida del Camp Nou è decisamente impari soprattutto se si guarda ai numeri delle due squadre (a prescindere dai punti in classifica). Il Barça contro il Bilbao ha tirato 22 volte contro le 5 dei baschi di cui 10 a 0 nello specchio della porta. Il Rayo ha fatto registrare solo 8 tiri contro i 15 dell’Alaves di cui 3 per parte nello specchio della porta. Anche sotto il profilo tecnico non c’è partita e il segno 1, inevitabilmente, paga pochissimo. Per puntare a un premio più interessante (intorno all’1.50) si può provare ad aggiungere anche l’1 al 45’ puntando sull’accoppiata parziale/finale 1/1: quota 1.35 su Eplay24 e NetBet, 1.42 su Snai.

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