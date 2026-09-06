Pronostico Bologna-Sassuolo, per Tedesco è il derby della verità

Comparazione quote: Bologna-Sassuolo Multigol Casa 1-2

I rossoblù hanno perso per 1-0 contro Lazio e Atalanta, raccogliendo meno di quanto seminato. Il Sassuolo pure è stato una vittima dell’Atalanta (anche qui con rimpianti) ma poi ha reagito battendo 2-1 il Torino, con gol decisivo del leader Berardi. Pochi giorni fa, i neroverdi hanno superato il turno di Coppa Italia solo ai rigori a spese del Frosinone (1-1 al 90’). Sassuolo avanti a suon di "Goal” al contrario del Bologna, oltretutto penalizzato dall’assenza di un uomo importante come Riccardo Orsolini. Le quote vedono tuttavia favoriti i padroni di casa, un cui successo vale doppio a fronte del 3.75 previsto per il ”2”. La difesa neroverde fin qui non è stata impeccabile e allora ecco che il Bologna ha sì la chance per sbloccarsi ma che, per quanto visto finora, difficilmente dilagherà. Il Multigol Casa 1-2 sembra adatto alla situazione: quota 1.55 su Eplay24 e StarYes, 1.57 su Sisal.