Pronostico Palermo-Sampdoria, Pippo Inzaghi a caccia del pokerissimo

In serata si chiude anche il terzo turno di serie B con il Palermo che riceve la Sampdoria. I rosanero hanno giocato due partite conquistando 6 punti (battute 1-0 la Juve Stabia e 3-2 l’Arezzo) mentre i blucerchiati, a parità di match disputati, di punti ne ha messi insieme soltanto 1 (pareggio 1-1 a Cesena e ko casalingo 1-2 con la Juve Stabia).