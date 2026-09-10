PSV-Shakhtar, un precedente spettacolare: quote e pronostico  

Il PSV si presenta al debutto in Champions League con un rendimento offensivo impressionante. La squadra di Peter Bosz ha raccolto quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque giornate di Eredivisie, realizzando 18 gol . Dopo il 2-2 con il Fortuna Sittard sono arrivati i successi contro Excelsior, Groningen, Utrecht e Ajax. I risultati evidenziano però anche un dato interessante: gli olandesi hanno sempre subito almeno una rete.

Lo Shakhtar Donetsk ha cominciato il campionato ucraino con quattro vittorie nelle prime cinque partite. Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Polissya, la formazione allenata da Arda Turan ha reagito battendo il Karpaty per 2-1. Il bilancio complessivo parla di dieci reti segnate e quattro incassate.

L’unico precedente tra le due squadre risale al novembre 2024. Lo Shakhtar si portò avanti di due gol, ma il PSV ribaltò la partita nei minuti conclusivi vincendo per 3-2. Un precedente che aumenta l’attesa per la sfida in programma alle 18:45 al Philips Stadion.

Comparazione quote: PSV favorito, attenzione al Goal

Il mercato assegna un netto favore al PSV, con il segno 1 proposto tra 1,44 e 1,54. Il pareggio oscilla tra 4,80 e 5,00, mentre il successo dello Shakhtar si colloca tra 5,90 e 6,50. Le quote sono state rilevate nella mattina del 10 settembre e possono cambiare nelle ore precedenti al calcio d’inizio.