Venezia-Fiorentina, il Vanoli-bis inizia al Penzo: il pronostico

Tre partite per uno non dovrebbero far male a... nessuno ma se si guarda a Venezia e Fiorentina qualche dubbio di sicuro viene. Entrambe hanno infatti disputato le prime tre gare della serie A che è appena iniziata ed entrambe sono ancora desolatamente ferme a quota zero punti . Ecco quote e pronostico di Venezia-Fiorentina , in programma venerdì 11 settembre alle 20.45.

Comparazione quote: Venezia-Fiorentina X primo tempo

Il Venezia ha realizzato solo 2 reti e ne ha subìte 7, i viola ne ha soltanto 1 all’attivo e ben 9 al passivo. Per completare il quadro resta da dire che i lagunari hanno esordito con un doppio 0-2 (Lecce prima e Milan poi) a cui ha fatto seguito il 2-3 di Frosinone. La Fiorentina risponde con uno 0-4 iniziale contro la Roma più i due ko consecutivi interni contro Frosinone (0-3) e Torino (1-2). Un tris di risultati negativi che sono già costati la panchina a Fabio Grosso con il ritorno di Paolo Vanoli alla guida dei viola (stasera la sua prima stagionale). Con un quadro del genere si può facilmente intuire quanto sia delicata la sfida del Penzo. Dopo aver visto l’avvio dell’anno scorso sembrava impossibile che i toscani potessero iniziare peggio e invece oggi, dopo 3 turni, i punti sono ancora zero contro i 2 della passata stagione. Per entrambe fondamentale non perdere e, considerando una fase iniziale di studio e di grande cautela, forse l’X al 45’ ci potrebbe senz’altro stare: quota 2.26 su Eplay24, 2.25 su William Hill, 2.20 su Bwin.