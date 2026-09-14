Leeds-Newcastle, la singola serale punta sui gol

Leeds-Newcastle è la partita scelta per la singola serale di lunedì 14 settembre . Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21 a Elland Road, dove si affrontano due squadre ancora imbattute in Premier League e appaiate a quota cinque punti dopo le prime tre giornate.

Il Leeds ha iniziato il campionato battendo il Nottingham Forest, prima di pareggiare contro Brentford e Brighton. La squadra allenata da Daniel Farke arriva però dalla rocambolesca sconfitta per 6-3 contro il Chelsea in Coppa di Lega. Una partita nella quale il Leeds era riuscito a portarsi avanti di due reti, salvo poi subire la rimonta dei Blues.

Il Newcastle ha seguito un percorso simile in campionato. Dopo i pareggi con Liverpool e Bournemouth è arrivato il successo per 2-0 contro il Tottenham. In Coppa di Lega, invece, i Magpies hanno superato il Millwall per 1-0, confermando una discreta solidità difensiva.

Leeds-Newcastle, perché piace il Gol

Il Leeds ha trovato la rete in tutte le partite ufficiali disputate in questa stagione. Il pesante 6-3 incassato contro il Chelsea ha però evidenziato alcune difficoltà nella gestione delle transizioni difensive.

Il rientro di Daniel James offre un’ulteriore soluzione sulle fasce, mentre Dominic Calvert-Lewin rappresenta il principale riferimento centrale dell’attacco. La formazione di casa dovrebbe adottare un atteggiamento propositivo, provando a sfruttare la spinta del pubblico di Elland Road.

Il Newcastle presenta diverse assenze. Dan Burn, Joelinton e William Osula risultano indisponibili, mentre le condizioni di Amar Dedic restano da valutare. La squadra ospite conserva comunque qualità e velocità nella metà campo avversaria, come dimostrano le reti realizzate nelle prime giornate.

Entrambe le formazioni hanno raccolto una vittoria e due pareggi in Premier League. Il Leeds cercherà di imporre il proprio ritmo, mentre il Newcastle potrà trovare spazi interessanti quando i padroni di casa alzeranno il baricentro.

Il pronostico della singola serale

Il fattore campo può aiutare il Leeds a creare diverse occasioni. Dall’altra parte, la maggiore qualità individuale del Newcastle rende complicato immaginare una partita controllata interamente dalla formazione di casa.

La squadra di Farke ha sempre segnato nelle prime tre giornate, ma non è ancora riuscita a mantenere la porta inviolata. Il Newcastle ha invece realizzato cinque reti in campionato, trovando il gol in ciascuna delle partite disputate.

La scelta ricade quindi sul segno Gol, che richiede almeno una rete per parte. L’alternativa più prudente può essere rappresentata dall’Over 1,5, ma presenta generalmente una valutazione inferiore. Per la singola serale preferiamo affidarci alla possibilità che entrambe riescano a superare la difesa avversaria.

Pronostico: Gol