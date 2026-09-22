Amichevoli nazionali, Giappone-Uruguay: quote e pronostico

Giovedì sono in programma anche alcune gare amichevoli e, tra queste, spicca Giappone-Uruguay . L’ultima esibizione della nazionale nipponica risale, ovviamente, al Mondiale americano quando, qualificatasi seconda nel proprio girone (dietro l’Olanda e avanti alla Svezia), fu poi estromessa dalla competizione nei sedicesimi di finale per mano del Brasile (1- 2).

Comparazione quote: Giappone-Uruguay segno 1

Nella lunga lista di amichevoli disputate prima del Mondiale si contano le ultime 7 (un pareggio e 6 vittorie) tutte andando a segno almeno una volta e, se a queste aggiungiamo le 4 esibizioni a Canada, Usa e Messico 2026, il totale arriva a 11 con almeno una rete all’attivo. Il percorso al Mondiale dell’Uruguay non è stato invece memorabile. Due soli punti nelle prime tre partite (pareggi con Arabia Saudita e Capo Verde più il ko contro la Spagna) hanno mandato subito a casa la nazionale sudamericana che si ripresenta a questo appuntamento con il nuovo tecnico Diego Forlàn che ha preso il posto di Marcelo Bielsa proprio al termine della deludente partecipazione al Mondiale. Il segno 1, sulla carta, è quello che si lascia preferire: quota 2.13 su Eplay24, 2.11 su Betsson, 2.10 su DomusBet.