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Bayern-Arsenal, scontro tra giganti: il pronostico

Si chiude mercoledì sera la terza giornata della Champions League con un match a dir poco avvincente
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Amedeo Paioli
Amedeo Paioli

1 min

Pubblicato il 20.10.2026, 21:00

Bayern-ArsenalChampions Leaguequote

Il match più interessante del mercoledì di Champions va in onda all'Allianz Arena. I campioni di Germania del Bayern ricevono la squadra campione d'Inghilterra e sembra proprio che i fuochi d'artificio non possano mancare. Ecco il pronostico di Bayern-Arsenal.

Comparazione quote: Bayern-Arsenal Goal+Over 2,5

Nella classifica di questa competizione al momento i Gunners sono più avanti visto che hanno battuto Napoli e Lille mentre i tedeschi, dopo il 5-0 al Bodo Glimt, sono stati fermati sul 3-3 dal Viking. Solo una volta a secco gli uni, solo una volta a secco gli altri... le reti in questa sfida sembrano davvero obbligate. E, in questi casi, spesso si respira aria di Goal+Over 2,5. Una combo offerta a 1.74 da Eplay24 e NetBet, a 1.85 da Sisal.

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