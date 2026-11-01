Pronostico Sassuolo-Fiorentina, vietato sbagliare per Aquilani e Vanoli

Il primo dei due posticipi della 10ª giornata di Serie A si gioca al Mapei Stadium e vede di fronte Sassuolo e Fiorentina . I neroverdi avevano iniziato la stagione col piglio giusto, battendo Juventus e Torino. Poi però il crollo: solo un punto nelle successive cinque giornate e una valanga di gol subìti, ben 6 dalla Lazio nell’ultimo turno.

Comparazione quote: Sassuolo Fiorentina segna Pellegrino o sostituto

Acque agitate anche in casa viola, con Vanoli che per ora non è riuscito a far svoltare i suoi ragazzi dopo l’esonero di Fabio Grosso. Ben 21 le reti incassate dai toscani, 22 quelle imbarcate dal Sassuolo. Conseguenza: le due squadre hanno statistiche da Goal e Over 2,5, esiti non a caso (per le quote) probabili anche in questo scontro diretto. Complice l’allegra difesa del Sassuolo, le punte della Fiorentina (che fin qui hanno deluso) potrebbero risvegliarsi. Mateo Pellegrino (2 reti in campionato) lo scorso anno ha segnato al Sassuolo sia all’andata che al ritorno, con la maglia del Parma. Da valutare l’esito “Segna Pellegrino o sostituto” a quota 2.75 su Eplay24, Netwin e Snai, anche in previsione della ormai “solita” staffetta con Beto. L’ex Everton è ancora a secco e vorrà sbloccarsi.