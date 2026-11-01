Pronostico Atalanta-Parma, Sarri batte Gilardino? Le quote...

Ha segnato tanto nelle ultime tre sfide (8 gol) ma ha raccolto soltanto 2 punti. Adesso l’Atalanta ha l’obbligo di vincere nel match che chiude il weekend di Serie A. A Bergamo arriva il Parma , che pareggiando 0-0 contro l’Udinese ha “festeggiato” il primo punto della gestione Gilardino .

Comparazione quote: Atalanta-Parma 1+Over 1,5

I soli 5 gol segnati rendono l’attacco ducale il meno prolifico del campionato. Numeri impietosi se si guarda il rendimento esterno di Valeri e compagni: 4 partite e altrettante sconfitte. Nell’aria sembra esserci la quinta contro un avversario che, pur tartassato dagli infortuni, qualitativamente è di un livello superiore. Occhi puntati sulla combo 1+Over 1,5, ovvero vittoria bergamasca e almeno due reti totali in partita. Un'opzione quotata a 1.71 da Eplay24 e StarYes, a 1.75 da Snai.