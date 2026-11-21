Comparazione quote: Atalanta-Inter parziale/finale 2/2

Gli uomini di Chivu (nove vittorie, un pareggio e un ko nel derby con il Milan) si sono rilanciati dopo il successo contro il Como di Fabregas ma in trasferta sono stati meno dominanti rispetto alle prove offerte a San Siro. Curiosità statistica: sia Atalanta che Inter, in undici giornate di campionato, hanno fatto registrare in una sola occasione il parziale/finale 2/2. Un esito che vale 2.25 per Eplay24, 2.18 per DomusBet, 2.15 per MarathonBet.

La Dea ha subìto gol al primo tempo nelle ultime quattro partite casalinghe: Cagliari, Venezia, Frosinone e Parma. L’ipotesi che l’Inter allunghi questa lista, segnando almeno una rete nella prima frazione di gara, è in lavagna a 1.46 su Eplay24, NetBet e Sisal.