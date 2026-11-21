Atalanta-Inter, esame Chivu per Sarri: quote e pronostico
La vittoria (sofferta) sul Monza non mette del tutto al riparo Maurizio Sarri dal rischio di non “mangiare il panettone”. I bookie bancano infatti a 2.40 l’esonero (o dimissioni) del tecnico toscano entro il 25 dicembre. Il test contro i campioni d'Italia in carica può essere fondamentale in un senso nell’altro. Ecco quote e pronostico di Atalanta-Inter, in programma domenica 22 novembre alle 20.45.
Comparazione quote: Atalanta-Inter parziale/finale 2/2
Gli uomini di Chivu (nove vittorie, un pareggio e un ko nel derby con il Milan) si sono rilanciati dopo il successo contro il Como di Fabregas ma in trasferta sono stati meno dominanti rispetto alle prove offerte a San Siro. Curiosità statistica: sia Atalanta che Inter, in undici giornate di campionato, hanno fatto registrare in una sola occasione il parziale/finale 2/2. Un esito che vale 2.25 per Eplay24, 2.18 per DomusBet, 2.15 per MarathonBet.
La Dea ha subìto gol al primo tempo nelle ultime quattro partite casalinghe: Cagliari, Venezia, Frosinone e Parma. L’ipotesi che l’Inter allunghi questa lista, segnando almeno una rete nella prima frazione di gara, è in lavagna a 1.46 su Eplay24, NetBet e Sisal.
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