Australian Open, Sabalenka-Zheng la finale del torneo femminile

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Campionessa uscente e seconda testa di serie, Aryna Sabalenka è la prima finalista degli Australian Open femminili. La 25enne bielorussa ha sconfitto Coco Gauff, numero 4 del seeding, per 7-6(2) 6-4. La Sabalenka sfiderà per il titolo la cinese Qinwen Zheng che ha estromesso in due set l'ucraina Dayana Yastremska. La cinese è alla sua prima finale, l'exploit vale l’accesso nella top 10 della Wta. La Sabalenka, nella passata edizione, ha battuto in finale la Rybakina con 4-6, 6-3 e 6-4.