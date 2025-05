Jannik Sinner scende nuovamente in campo per il terzo turno degli Internazionali d'Italia nella splendida cornice del Foro Italico di Roma. Il suo avversario l'olandese Jesper De Jong , tennista numero 93 nel ranking ATP. Dopo aver battuto sabato scorso l'argentino Mariano Navone in quella che è già diventata la giornata del suo storico ritorno in campo in un match ufficiale dopo la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol . L'obiettivo per l'altoatesino sono gli ottavi di finale del torneo della Capitale: di seguito la cronaca in tempo reale dal prepartita alle dichiarazioni del post.

Jannik non trema e tiene il proprio turno di servizio riportando in equilibrio il punteggio del secondo set

Una delle curiosità del match è che, nonostante in tribuna ci siano tanti tifosi con la maglia arancione, questi fanni il tifo per Sinner e non per l'olandese De Jong

Jannik allunga in questo secondo set strappando il servizio all'avversario ai vantaggi. Da segnalare una caduta senza conseguenze per De Jong

Jannik tiene a zero il servizio non concedendo alcun punto all'avversario e giocando un game praticamente perfetto

Jannik conquista gli ottavi di finale agli Internazionali di Roma battendo in due set l'olandese De Jong: complicato il primo set, molto più agevole il secondo anche per un problema fisico dell'olandese

Sinner ha parlato subito dopo la vittoria contro De Jong: "È stata una partita molto diversa rispetto alla prima contro Navone. Ho cominciato bene, poi ho avuto un bel calo anche di concentrazione. Nel secondo set lui si è fatto male e per me è stato più facile: spero De Jong non si sia fatto male perché è un ragazzo incredibile e un grande giocatore. Cerundolo? L'ultima volta che ci ho giocato ci ho perso su questo campo quindi non sarà facile. Lui sta giocando benissimo e per giocare alla pari con lui dovrò alzare il livello ma sono le sfide di cui ho bisogno per capire a quale livello sono".

"Partita molto strana con quel calo di attenzione nel primo set che ha tirato giù il mio tennis. Ci può stare in questo momento, poi per fortuna mi sono rimesso lì e sono riuscito a rialzare l'intensità dopo il 4-4. Nella prossima partita dobbiamo alzare il livello e questo lo so perfettamente. In campo il calco e l'alternanza tra luci e ombre del centrale mi hanno creato qualche problema", ha dichiarato Sinner ai microfoni di Sky Sport Tennis.

L'azzurro dopo la vittoria con De Jong è rimasto in campo con il suo staff per allenarsi in vista del match di domani contro Cerundolo

17:09

De Jong-Sinner 4-5: è ancora break per Jannik!

Match anomalo con tanti break: stavolta tocca ancora al fenomeno azzurro strappare il servizio all'olandese. È il terzo break conquistato da Jannik in questo primo set. Adesso il tennista altoatesino può andare a servire per conquistare il primo set

17:05

De Jong-Sinner 4-4: l'olandese riporta in parità il primo set

De Jong bravissimo nello strappare di nuovo il servizio ad uno Jannik piuttosto arrugginito e falloso. Tanti i dritti a rete e misure ancora da ritrovare

16:57

De Jong-Sinner 3-4

Primo turno di servizio tenuto dall'olandese senza concedere palle break

16:53

De Jong-Sinner 2-4: l'azzurro cede il servizio

Tre errori di dritto di Sinner nel proprio turno di servizio e uno dei due break di svantaggio recuperato dall'olandese

16:48

De Jong-Sinner 1-4: doppio break di vantaggio per Jannik

L'azzurro sfrutta al meglio il momento di difficoltà dell'olandese per volare verso la vittoria del primo set: il numero uno al mondo strappa di nuovo il servizio all'avversario che, frustrato per gli errori fatti, getta la racchetta sul borsone durante il cambio campo

16:43

De Jong-Sinner 1-3: Jannik tiene il servizio

L'azzurro tiene il proprio turno di servizio ai vantaggi, decisivo l'ultimo punto giocato con uno spettacolare serve and volley

16:36

De Jong-Sinner 1-2: break dell'azzurro

Jannik si prende il break durante il secondo turno di battuta di De Jong: l'azzurro prova già la fuga nel primo set

16:33

De Jong-Sinner 1-1

Jannik tiene il proprio turno di servizio concedendo due punti all'avversario e realizzando anche un ace

16:29

Accanto a Vagnozzi in tribuna ci sono Bastoni e Correa

Il difensore e l'attaccante dell'Inter siedono nelle prime file accanto all'allenatore di Sinner Simone Vagnozzi, grande tifoso nerazzurro

16:28

De Jong-Sinner 1-0: l'olandese soffre ma tiene il servizio

Subito difficoltà per l'olandese che al servizio deve salvare due palle break a favore di Jannik

16:23

Comincia il match, De Jong al servizio

L'olandese Jesper De Jong, numero 87 del ranking che finora ha battuto Shevchenko e Davidovich-Fokina senza perdere un set, comincia il match al servizio

16:16

In campo Sinner, l'accoglienza è molto calda

Jannik scende in campo dopo il numero 87 del mondo De Jong, tantissimi gli applausi e i cori da parte dei tifosi presenti

16:15

Il Centrale del tennis già pieno per Jannik

La febbre Sinner non conosce soste: gli spalti del Centrale del tennis sono già tutti pieni di tifosi. Cresce l'attesa per l'ingresso in campo del campione italiano

16:11

Anche Zaccagni in tribuna a vedere Sinner

Il capitano della Lazio sarà in tribuna per seguire il match tra Sinner e De Jong. Si è fermato fuori dal Centrale per firmare autografi e scattare qualche selfie con i tanti tifosi presenti. Guarda il video

16:06

L'allenamento di Sinner con la palla

Jannik si sta scaldando nella pancia del Centrale con Marco Panichi: i due stanno palleggiando con una palla, un esercizio che serve a rendere ancora più recettivi i riflessi del campione altoatesino

16:01

Paolini vince, tra pochi minuti in campo Sinner

Jasmine batte in due set Ostapenko, adesso il Centrale aspetta l'ingresso in campo del numero uno del mondo contro De Jong

15:56

Il video del passaggio delle Frecce Tricolori e la reazione di Sinner

Ecco il video che racconta l'emozione di Sinner, distratto come tutto il pubblico dal passaggio sopra la sua testa delle Frecce Tricolori. GUARDA QUI

15:30

La gara di Sinner comincerà dopo la partita di Jasmine Paolini

Jannik attende la fine della sfida tra Paolini e Ostapenko, attualmente in campo sul Centrale. Il primo set è stato vinto dall'azzurra per 7-5. Segui qui tutti gli aggiornamenti

15:22

La bellissima frase di Draper su Sinner

In attesa dell'ingresso in campo di Jannik sul Centrale per la sfida contro De Jong, si moltiplicano le voci di affetto nei suoi confronti da parte dei colleghi. L'ingese Jack Draper, grande amico del numero uno del mondo, ha commentato con gioia il suo rientro: "Riaverlo con noi è meraviglioso, ha sofferto molto in questi tre mesi anche se non l'ha dato molto a vedere. Sono proprio felice di poterlo sfidare in campo", ha detto Draper.

14:32

Sinner, Musetti ci spera: "Tutta Italia sogna la finale tra di noi"

Matteo Berrettini permettendo, secondo Lorenzo Musetti sogna una finale al Foro tra lui e l'amico Sinner. Dice il tennista azzurro a Sky: "Per il movimento che abbiamo e i risultati che stiamo raggiungendo il torneo meriterebbe una finale tutta italiana. Qualche italiano riuscirà a trionfare quest'anno o nei prossimi, ne sono sicuro"

14:21

Sinner-De Jong, le parole di Panatta dopo il ritorno in campo di Jannik

Adriano Panatta, stella del tennis italiano, ha commentato il ritorno in campo di Jannik Sinner e, come sempre succede, le sue parole diventano virali: "Ha sbagliato 7-8 palle in più, poi tutto come prima". LEGGI TUTTO QUI

14:19

Sinner, curiosità per il look contro De Jong

Visto che tutto quello che fa Sinner, soprattutto in casa sua, fa notizia, c'è curiosità anche per sapere come si vestirà il numero uno al mondo. Opterà ancora per un completo scuro (NIke è il suo sponsor tecnico), oppure visto l'orario pomeridiano, opterà per una maglietta e dei pantaloncini più chiari?

14:14

Sinner-De Jong, dove vederla in tv

Dove vedere la sfida di Jannik Sinner? Su Sku e sulla Rai, QUI tutte le informazioni necessarie

14:10

Sinner, la battuta del Papa è virale

In questi giorni a Roma sono due le persone di cui si parla di più: mischiando sacro e profano, sono Papa Leone XIV e Jannik Sinner. Stamattina, allora, mentre il campione azzurro si allenava in attesa del suo match contro De Jong, Papa Leone ha scherzato con i cronisti sulla sua passione per il tennis. Il Santo Padre si è detto disponibile a giocare in un match di beneficenza ma senza Jannik come avversario. Il risultato, altrimenti, sarebbe troppo scontato

14:01

Sinner-De Jong, in palio gli ottavi di Roma

In palio per Sinner, nella sfida con De Jong, gli ottavi di finale agli Internazionali di Roma

13:58

Non solo Sinner, tra poco tocca a Paolini

Non solo Jannik Sinner: prima di lui scenderà in campo Jasmine Paolini. QUI la diretta della sua partita

13:57

Sinner, attesa alle stelle

Nonostante sia lunedì, attesa alle stelle per il secondo match di Sinner sul centrale del Foro Italico. Già durante l'allenamento c'erano centinaia di persone ad osservarlo

13:58

Sinner-De Jong, terzo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Tutte le partite degli Internazionali Bnl d'Italia 2025 saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv. Le partite del torneo maschile saranno inoltre disponibili in streaming su TennisTv e in diretta tv in chiaro su Rai 2 (11 match in totale, uno al giorno, trasmessi inoltre in streaming su RaiPlay)

13:55

Frecce tricolori al Foro Italico, la reazione di Sinner stupisce tutti

Piccolo siparietto durante l'allenamento del numero uno al mondo, che sarà impegnato contro De Jong al terzo turno degli Internazionali d'Italia...

APPROFONDISCI

13:52

Effetto Sinner, il tennis diventa come il calcio e oggi Jannik torna in campo

Il n.1 del mondo al suo debutto a Roma è stato visto da oltre 6 milioni di persone per almeno un minuto

LEGGI LA NEWS

Campo Centrale, Foro Italico di Roma