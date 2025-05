Sinner-Navone diretta Internazionali di Roma: segui il risultato di Jannik. Tennis oggi LIVE

Finalmente ci siamo: dopo i tre mesi di sospensione, dal 9 febbraio al 4 maggio, Jannik Sinner torna in campo . E il suo ritorno coincide con l'esordio agli Internazionali d'Italia , davanti ad un pubblico italiano entusiasta e che non vede l'ora di rivederlo giocare. A sfidare il numero uno al mondo ci sarà l'argentino Mariano Navone , numero 99 del mondo che al primo turno ha battuto l'azzurro Federico Cinà. Dopo tre lunghi mesi, è arrivato finalmente il momento tanto atteso: segui il ritorno di Sinner in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

17:20

17:15

Sinner, match inedito contro Navone

Per Sinner non si tratterà solo del ritorno in campo, ma anche di un match contro un avversario mai affrontato. Non ci sono infatti precedenti con l'argentino Mariano Navone, numero 99 del mondo che al primo turno ha battuto in due set l'azzurro Federico Cinà, negando il possibile derby.

17:05

Sinner, attesa alle stelle: il Centrale apre un'ora prima

Attesa alle stelle per il debutto e ritorno di Jannik Sinner, impegnato nella sua prima partita dopo la squalifica di tre mesi per doping. Gli ingressi dell’impianto principale del ground verranno aperti circa un’ora prima della sfida per consentire un flusso efficiente degli spettatori, che già da alcune ore stanno stazionando intorno all’impianto in attesa del primo incontro serale.

17:00

Sinner: "Comunque vada sono felice di tornare in campo"

"La preparazione è finita, voglio solo dire grazie a tutti per gli ultimi giorni, per il supporto, l'affetto che mi avete dato, la felicità, la gioia. Meraviglioso. Grazie per essere venuti alle mie sessioni di allenamento, è stata solo energia positiva. Voglio fare la stessa cosa in partita. Sul risultato, quello che succederà succederà, sarà il mio primo match dopo un bel po' di tempo. Qualsiasi cosa accadrà, sono felice di tornare sul campo e di condividere questo momento con tutti voi. Sarà fantastico. Grazie a tutti, ci vediamo presto, ciao ciao". Così Jannik Sinner, sul proprio canale Youtube, in un video pubblicato proprio nel giorno del suo ritorno.

16:55

Sinner, finalmente: è il tuo giorno

Dall'Happy Slam di Melbourne Park ai pini e le statue del Foro Italico: dopo una lunga assenza Jannik Sinner torna in campo.

16:49

Sinner, ultimo allenamento prima del debutto

Il numero uno al mondo farà il suo esordio più tardi e nell'attesa ci sarà un ultimo allenamento prima della sua sfida. Gli allenamenti degli scorsi giorni, con Ruud e Cerundolo, sono stati supportati dal grandissimo affetto del pubblico.

16:47

Internazionali, si aspetta il ritorno di Sinner

Occhi puntati sulla sfida tra Jannik Sinner e Mariano Navone, in programma alle ore 19 sul Campo Centrale.

16:45

Internazionali, Sinner torna in campo: sfida contro Navone all'esordio

Il 26 gennaio Jannik Sinner vinceva gli Australian Open contro Zverev. Poi la sospensione di tre mesi che lo ha tenuto lontano dal campo, senza però perdere la prima posizione del ranking. Ora è arrivato il momento tanto atteso: dopo una lunga assenza Sinner torna in campo, e lo fa per l'esordio agli Internazionali d'Italia contro Navone.

