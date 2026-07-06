Cobolli-De Minaur diretta Wimbledon: segui la sfida LIVE

Flavio Cobolli sfida Alex de Minaur negli ottavi di finale del singolare maschile di Wimbledon 2026. Il finalista del Roland Garros è chiamato ad alzare il livello contro l’ostico australiano per conquistare un posto tra i migliori otto dello Slam londinese. Il match è in programma sul Centrale alle ore 14. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.

14:30

De Minaur si riporta in vantaggio: Alex avanti 3-2 su Cobolli

L'australiano vince il primo punto, raggiunto da Flavio con un dritto lungolinea che pizzica la riga ed esalta il pubblico. Da quel momento Alex sale in cattedra e con tre punti di fila tiene il turno di battuta.

14:27

De Minaur chiama, Cobolli risponde: 2-2 sul Court 1

Flavio è costretto a rincorrere: un rimbalzo sbagliato e un gratutio col rovescio permettono ad Alex di portarsi sull 30-0. L'azzurro però è concentrato e con quattro punti di fila, l'ultimo dei quali è una prima a uscire e successivo dritto inside-in vincente, ristabilisce l'equilibrio nel set.

14:22

De Minaur cancella una palla break e rimette la freccia: 2-1 con Cobolli

L'azzurro gioca un grande game in risposta, portandosi rapidamente sul 30-15. Alex pareggia i conti (30-30) ma concede una palla break a Flavio (30-40), cancellata. Il terzo gioco si prolunga fino ai vantaggi dove l'australiano tiene un turno di battuta particolarmente complicato.

14:18

Cobolli riequilibra le sorti del primo set: 1-1 con De Minaur

Flavio pareggia subito i conti tenendo il servizio a 30: l'azzurro sfrutta al meglio il dritto salendo sul 30-0 poi commette il primo doppio fallo ma lo salva la successiva prima vincente (40-15). L'aussie accorcia a 30 ma non basta.

14:13

De Minaur muove per primo il punteggio nel set di apertura: 1-0 con Cobolli

L'australiano mette per primo la freccia nel parziale di apertura ma che fatica: dopo il punto del 15-0, Alex commette un sanguinoso doppio fallo (15-15) per poi rimettere la freccia (30-15). Flavio c'è e con una doppia risposta pareggia i conti. De Minaur è però concentrato e si aggiudica il game con due rovesci di qualità.

14:09

+++ Inizia la sfida tra Cobolli e De Minaur +++

Si parte sul Campo 1 di Church Road con Alex al servizio.

14:02

Cobolli e De Minaur in campo

Flavio e Alex entrano sul Campo 1 dell'All England Club, accolti dagli applausi del pubblico.

14:00

Cobolli-De Minaur, ci siamo

Tutto pronto sul Campo 1 dell'All England Club: ancora pochi minuti di attesa e poi si alzerà il sipario sull'attesissima sfida tra Flavio e Alex.

13:55

I precedenti tra Cobolli e de Minaur

I precedenti sorridono a de Minaur, che ha vinto entrambi i confronti disputati contro Cobolli. L’australiano si impose nettamente agli Australian Open 2024 con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-1, per poi ripetersi pochi mesi più tardi sul cemento indoor di Vienna, dove il romano fu costretto al ritiro sul 7-6, 3-1 in favore del suo avversario.

13:44

Il momento di de Minaur

Dopo la delusione per l’eliminazione al terzo turno del Roland Garros, Alex de Minaur ha ritrovato continuità con l’inizio della stagione sull’erba. L’australiano ha raggiunto la finale a ’s-Hertogenbosch, dove è stato sconfitto da Kamil Majchrzak, per poi fermarsi ai quarti di finale al Queen’s contro Brandon Nakashima. A Wimbledon, de Minaur ha lasciato finora per strada un solo set. All’esordio ha superato Ramon Andres Burruchaga con il punteggio di 7-6, 6-1, 6-0, quindi ha dominato Adrien Mannarino (6-3, 6-2, 6-2). Più combattuta la sfida del terzo turno contro Zachary Svajda, vinta dall’australiano in quattro set: 6-2, 5-7, 6-2, 6-4.

13:23

Cobolli a Wimbledon: le partite

Flavio Cobolli è arrivato agli ottavi di finale dopo un cammino tutt’altro che semplice. All’esordio ha superato Mariano Navone in quattro set (1-6, 7-5, 6-3, 7-6), prima di battere James Duckworth ancora in quattro parziali (7-6, 3-6, 7-6, 6-1). Al terzo turno il romano ha firmato una grande rimonta contro Karen Khachanov, imponendosi al quinto set dopo aver perso il primo 6-0: 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2 il punteggio finale.

13:07

L'obiettivo di Cobolli: punta ad un record

Cobolli insegue un nuovo traguardo di prestigio sull’erba di Wimbledon. Con una vittoria, il romano diventerebbe il terzo tennista italiano di sempre a raggiungere almeno due volte i quarti di finale del singolare maschile dello Slam londinese. Un risultato centrato finora soltanto da Jannik Sinner, arrivato quest’anno tra i migliori otto per la quinta edizione consecutiva, e Nicola Pietrangeli, capace di spingersi fino ai quarti nel 1955 e nel 1960.

13:00

Cobolli sfida de Minaur

Flavio Cobolli cerca conferme anche a Wimbledon. Sull’erba londinese il tennista romano è chiamato a difendere i quarti di finale raggiunti nella passata stagione, quando il suo cammino si interruppe contro Novak Djokovic. Si inizia alle ore 14.

Wimbledon - Londra