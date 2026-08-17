Cincinnati Open
lunedì 17 agosto 2026 ore 15:10
1 - 140-A
3° Set
- 5 - 7
- 6 - 4
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1 - 140-A
3° Set
Cobolli diretta Cincinnati: la sfida contro Blockx oggi LIVE
11 min
Pubblicato il 17.08.2026, 14:36 (Aggiornato il 17.08.2026, 19:32)
Fiducia, Ranking, Atp Finals, c'è un po' di tutto nella partecipazione di Flavio Cobolli al Cincinnati Open, Masters 1000 dell'Ohio, che si appresta ad entrare nel vivo. Il tennista romano ritrova il belga Alexander Blockx, che nell'unico precedente, a Montecarlo, gli ha impartito una severa lezione, ma che allo stesso tempo ha innsecato una reazione del carrarino nei tornei successivi, Slam compresi. Oggi in palio ci sono gli ottavi di finale, ma per Cobolli anche punti importanti in chiave Torino. Segui la diretta dell'incontro e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio
19:32
Cobolli riaddrizza il set: 5-5!
Dopo la grande paura, Cobolli non sbaglia e tiene il servizio, rimettendo in equilibrio il terzo set con Blockx: 5-5!
19:29
Contro-break di Cobolli, che accorcia sul 5-4!
Cobolli non molla e si va a riprendere il break, strappando il servizio a Blockx con un paio di risposte sontuose!
19:24
Break di Blockx, che servirà per il match!
Dopo tante occasioni non sfruttate, Cobolli finisce per perdere il servizio ai vantaggi e nel game peggiore: Blockx servirà per il match!
19:16
Blockx ai vantaggi per il 4-3
Cobolli se la gioca, ma ancora una volta non riesce a sfruttare la palla-break e ai vantaggi cede alla fine a Blockx, che si porta sul 4-3.
19:12
Cobolli di granito: 3-3
Domina il turno di servizio Cobolli, che arma la prima, lascia un solo quindici a Blockx e lo raggiunge sul 3-3.
19:08
Blockx ai vantaggi per il 3-2
Due palle-break per Cobolli, che però non riesce a chiudere il game. Blockx reagisce e si riporta avanti nel terzo set: 3-2 per il belga.
19:02
Cobolli a zero per il 2-2
Non molla un centimetro Cobolli, che risponde a Blockx lasciandolo a zero sul servizio a favore e tornando in parità nel terzo set: 2-2.
18:59
Blockx di forza per il 2-1
Blockx continua a tirare tutto e Cobolli si difende come può, ma è il belga a riprendersi il vantaggio: 2-1 nel terzo set!
18:58
Cobolli resta in partita: 1-1
Momento non facile per Cobolli, che però resta in partita e porta a casa un game importante: 1-1 nel secondo set.
18:51
Blockx in loop positivo: 1-0
Il belga non si ferma più e continua a martellare colpi su colpi, aggiudicandosi il primo game del terzo e decisivo set.
18:47
+++ Cobolli raggiunto da Blockx: 1-1 +++
Le occasioni per chiudere le ha avute Cobolli, ma non ha mai affondato il colpo in questo secondo set, che alla fine viene meritatamente vinto da Blockx. Si procede a Cincinnati dopo una vittoria che sembrava in pugno.
18:41
Blockx si aggrappa al servizio: 5-4
Momenti decisivi del secondo set con Blockx che sopperisce le evidenti carenze con un servizio micidiale: poco da fare per Cobolli, che al cambio campo servirà nuovamente per allungare il match.
18:35
Cobolli c'è: 4-4 nel secondo set!
Aggressivo sul servizio Cobolli, che porta a casa un game fondamentale e raggiunge Blockx sul 4-4 nel secondo set. Ora la fase calda!
18:38
Cobolli serve per salvare il secondo set
Ancora niente da fare sul servizio di Blockx, nonostante per due volte Cobolli lo raggiunga sul quindici e sul trenta pari. Game al belga e Flavio costretto a rispondere per salvare il secondo set.
18:31
Cobolli spreca: 4-3 per Blockx
Che peccato per Cobolli che si era portato subito avanti 0-30, prima di subire il ritorno di Blockx, che vola sul 4-3.
18:27
Cobolli lavora con la prima e fa 3-3
Cobolli riagguanta Blockx, andandosi a prendere il 3-3 nel secondo set: il romano si aggrappa ad una prima che funziona eccome.
18:22
Blockx torna perfetto al servizio: 3-2
Blockx torna a servire come per il 75% del match e quindi non lascia chance di break a Cobolli: game a zero per il 3-2.
18:20
Cobolli salva tre palle-break: 2-2!
Pazzesco il game giocato da Cobolli, che concede e poi sventa tre palle-break a Blockx, prima di portarsi a casa il game del 2-2 nel secondo set!
18:12
Blockx implacabile: 2-1 nel secondo set
Primo quindici del game per Cobolli, che però non ha neanche il tempo di pensare al break, rimontato immediatamente da un Blockx implacabole in battuta.
18:09
Cobolli ai vantaggi per l'1-1
Poco da scherzare per Cobolli, subito richiamato alla realtà da un Blockx che ha risposto alla grande per cercare subito il break e l'opportuntà di allungare. Il romano però si risveglia nel finale di game e ai vantaggi si porta sull'1-1.
18:04
Riparte bene Blockx: 1-0 nel secondo set
Non fa una piega Blockx, che dopo un primo punto concesso a Cobolli con un lungo, vince a quindici il primo game del secondo set.
18:00
+++ Cobolli vince il primo set contro Blockx per 7-5! +++
Cobolli stavolta non spreca la grande occasione di chiudere un primo set complicato e piega Blockx per 7-5
17:54
Break di Cobolli: 6-5!
Alla terza palla-break Cobolli chiude finalmente il game e si rimette in condizione di chiudere il primo set contro Blockx!
17:50
Contro-break di Blockx: 5-5!
Peccato per Cobolli, che spreca una bella occasione: grande però la reazione di Blockx, che si riprende il break e fa 5-5 nel primo set!
17:44
Break di Cobolli, che si porta sul 5-4 e servirà per il set!
Break di Cobolli, che strappa il servizio di prepotenza a Blockx e che ora andrà a servire per chiudere il primo set!
17:42
Cobolli non molla Blockx: 4-4
Ottimo turno di servzio per Cobolli, che avvisa Blockx: non si molla un quindici. Sale di livello Flavio al servizio e con un'ottima prima si riporta in parità: 4-4 nel primo set!
17:37
Blokcx tiene ancora il servizio: 4-3
Si riporta in vantaggio Blockx, stavolta inattaccabile sul proprio servizio, con un solo quindici concesso a Cobolli: 4-3 per il belga, che chiude il game con un altro ace.
17:34
Game a zero per Cobolli: 3-3!
Turno di servizio impeccabile per Cobolli, che lascia a zero Blockx e si riporta sul 3-3 nel primo set.
17:30
Blockx resta avanti: 3-2
Game lottato, il primo terminato ai vantaggi. Ad aggiudicarselo è Blockx, che si affida al servizio per respingere il tentativo di break da parte di Cobolli: 3-2 per il belga.
17:26
Reazione di Cobolli: 2-2 nel primo set
Game che rischiava di diventare indigesto per Cobolli, bravo a reagire nel momento decisivo: game portato a casa e match che torna in parità.
17:22
Blockx a zero: 2-1
Torna avanti il belga, che stavolta non trova opposizione da parte di Cobolli e chiude a zero il terzo game, piazzando due ace.
17:20
Torna in parità Cobolli: 1-1
Tiene il servizio a trenta un Cobolli che comunque rischia grosso con le ultime due risposte fuori di un soffio di Blockx: 1-1!
17:16
Prima occasione sprecata da Cobolli: 0-1
Subito una ghiotta chance sprecata da Cobolli, che nel game iniziale si ritrova avanti di due quindici, poi però subisce il ritorno di Blockx, che va sull'1-0.
17:12
+++ Via a Cobolli-Blockx: serve per primo il belga +++
Sul cemento del Grandstand inizia finalmente la sfida del terzo turno tra Flavio Cobolli e Alexander Blockx: il primo a servire è il belga.
17:07
Cobolli e Blockx in campo per il riscaldamento
Cobolli e Blockx hanno fatto il loro ingresso sul Grandstand e dopo il riscaldamento in campo si sfideranno per approdare agli ottavi di finale di Cincinnati.
16:54
Tutto pronto per Cobolli-Blockx
Inizia a gremirsi il Grand Stand di Cincinnati, in attesa dell'ingresso in campo di Cobolli e Blockx, che dovrebbe iniziare a minuti.
16:37
Meteo instabile su Cincinnati, ma ancora nessun allerta per Cobolli-Blockx
Non ci sono indicazioni di allerta ufficiali, ma i nuovoloni neri che stanno occupando il cielo di Cincinnati non promettono niente di buono. Prosegue intanto indisturbato il prepartita di Cobolli-Blockx.
16:26
Cobolli più forte della pioggia contro Kecmanovic
Cobolli a Cincinnati è entrato direttamente al secondo turno, affrontando l'ostico serbo Kecmanovic. In più ci si è messa anche la sospensione per pioggia a rendere più complicato il percorso del romano, che dopo aver vinto 6-1 il primo set, ha subito alla ripresa il 4-6 di Miomir, per poi spuntarla al terzo con il punteggio di 6-3.
16:14
Cobolli-Blockx, un solo precedente
Esiste un solo precedente nelle sfide tra Cobolli e Blockx, nello scorso torneo di Montecarlo, quando il belga si impose con un doppio 6-3.
16:00
Cobolli-Blockx, come seguirla in tv e streaming
Ad aprire il programma odierno del Cincinnati Open sarà la sfida tra Flavio Cobolli e Alexander Blockx, primo match sul Grandstand in programma alle 17 italiane. In palio gli ottavi di finale nel Masters 1000 dell'Ohio, ecco come seguire la sfida in tv e streaming
Grandstand-Cincinnati
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