Clamorosa notizia nel tennis: Nick Kyrgios è stato trovato positivo alla cocaina e subito sospeso provvisoriamente dall'International Tennis Integrity Agency (ITIA) nell'ambito del Programma antidoping del tennis.⁣ L'australiano ha fornito un campione durante un torneo ATP 250 a Maiorca, in Spagna, il 22 giugno e il 17 luglio un laboratorio accreditato dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA) ha confermato la presenza di benzoilecgonina, un metabolita della cocaina⁣. L’ex numero 13 del mondo, storico accusatore di Sinner durante i mesi del caso Clostebol, è stato sospeso dal 4 agosto.

La spiegazione di Kyrgios: "Sono profondamente deluso da me stesso"

In lungo post su Instagram, il tennista ha spiegato: “Volevo che lo sapeste prima da me. Di recente sono risultato positivo alla cocaina a un test antidroga a Maiorca. Ho commesso un errore gravissimo e me ne assumo la piena responsabilità. Chiedo scusa ai miei fan, alla mia famiglia, al mio sponsor e a tutte le persone a me vicine. Soprattutto, chiedo scusa ai ragazzi che mi seguono. Sono consapevole dell’esempio che questo comportamento trasmette e sono profondamente deluso da me stesso. Non voglio cercare scuse, ma ci tengo a spiegare la situazione in cui mi sono trovato. Gli infortuni degli ultimi due anni hanno pesato enormemente su di me, sia fisicamente che mentalmente. Il mio corpo non è riuscito a fare ciò che la mia mente si aspettava, e accettare di essere ormai vicino alla fine della carriera è stato più difficile di quanto avessi mai immaginato. Per i prossimi 28 giorni mi allontanerò dai social media e dalla vita pubblica per concentrarmi sul ritrovare il mio equilibrio. Chiedo alle persone di rispettare la mia privacy in questo periodo e, soprattutto, quella della mia famiglia. Mi dispiace; lavorerò su me stesso e tornerò più forte. Nick".

Kyrgios sospeso, cosa succede adesso

In base alla sospensione, Kyrgios non può giocare, allenarsi e nemmeno presenziare ai tornei del Grande Slam o a qualsiasi evento ufficiale dei circuiti professionistici. Il 31enne, che negli ultimi anni ha avuto problemi al ginocchio e al polso, ha disputato appena quattro partite di singolare in questa stagione.La sua ultima apparizione risale a Wimbledon, dove è stato eliminato al primo turno in doppio, giocato assieme ad Alexander Bublik.