Cincinnati Open

mercoledì 19 agosto 2026 ore 15:10

Rafael JodarRanking: 11
Flavio CobolliRanking: 10

0 - 040-40

1° Set

  • 2 - 1

Cobolli diretta Cincinnati: la sfida contro Jodar oggi LIVE

Segui la partita del tennista romano contro lo spagnolo: tutti gli aggiornamenti 

4 min

Pubblicato il 19.08.2026, 16:01 (Aggiornato il 19.08.2026, 17:39)

CincinnatiCobollijodar

Nuovo appuntamento sul cemento di Cincinnati per Flavio Cobolli, atteso oggi (mercoledì 19 agosto) dagli ottavi di finale del Masters 1000 statunitense. Di fronte al tennista romano ci sarà lo spagnolo Rafael Jodar, in un match decisivo per l'accesso ai quarti. Il percorso dei due tennisti si è rivelato speculare fin dall'inizio: entrambi sono entrati in tabellone direttamente al secondo turno sfruttando un bye iniziale. L'azzurro ha staccato il pass per gli ottavi superando prima il serbo Miomir Kecmanovic e poi il belga Alexander Blockx, mentre il giovane iberico si è fatto strada eliminando nell'ordine Denis Shapovalov e Alejandro Tabilo. Segui la partita in diretta. 

17:39

Jodar solido: 2-3

Lo spagnolo tiene alta l'attenzione: 40-15 senza storie 

17:36

Cobolli in rimonta: 2-2

L'azzurro insegue, va sotto fino al 30-40, ma annulla una palla break e ristabilisce la parità sul tabellone di Cincinnati. Ottimo il dritto che chiude questo game  

17:31

Game infinito: Jodar conduce 1-2

Lo spagnolo riesce a tenere il turno al servizio ai vantaggi dopo aver annullato due palle a break a Cobolli, che è andato a un passo dal colpo grosso in avvio di partita 

17:19

Cobolli risponde subito: 1-1

Funziona il servizio del tennista romano (da segnalare un ace) che vince il secondo game con lo score di 40-15  

17:16

Jodar parte forte contro Cobolli: 0-1

Avanti 40-0, lo spagnolo fa suo il primo game con il punteggio di 40-30, complice anche un doppio fallo 

17:10

Batte Jodar

Il primo turno al servizio sarà dello spagnolo 

17:06

Cobolli e Jodar in campo

Riscaldamento in corso, l'inizio della partita è in leggero ritardo  

17:00

Manca poco all'inizio

I due tennisti stanno si stanno preparando per la sfida 

16:59

Il cammino di Jodar

Jodar ha vinto 10 delle 12 partite disputate finora nella US Open Series in questa stagione 

16:44

La nuova classifica Atp 

Al momento Cobolli è in prospettiva il numero 9 al mondo, mentre Jodar occupa la posizione numero 11 

16:35

Jodar e gli italiani

Lo spagnolo ha battutto di recente due volte Musetti (Washington e Montreal), mentre ha perso in precedenza con Darderi e Sinner. In mezzo anche un successo contro Arnaldi 

16:25

Rischio pioggia a Cincinnati

In città sono quasi le 10.30 del mattino. Il cielo è nuvoloso e il meteo non esclude la pioggia in giornata, più che altro nel pomeriggio  

16:13

I precedenti

Non esistono precedenti tra Cobolli e Jodar. Siamo di fronte a un primo confronto in assoluto 

16:05

Lo stadio

Il match dell'azzurro è previsto al P&G Stadium Court 

16:00

Cobolli-Jodar, orario e tv

La partita tra Cobolli e Jodar sarà trasmessa alle ore 17 in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. In streaming sull'app SkyGo e su NOW 

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