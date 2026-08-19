Cobolli diretta Cincinnati: la sfida contro Jodar oggi LIVE

Nuovo appuntamento sul cemento di Cincinnati per Flavio Cobolli , atteso oggi (mercoledì 19 agosto) dagli ottavi di finale del Masters 1000 statunitense . Di fronte al tennista romano ci sarà lo spagnolo Rafael Jodar, in un match decisivo per l'accesso ai quarti. Il percorso dei due tennisti si è rivelato speculare fin dall'inizio: entrambi sono entrati in tabellone direttamente al secondo turno sfruttando un bye iniziale. L'azzurro ha staccato il pass per gli ottavi superando prima il serbo Miomir Kecmanovic e poi il belga Alexander Blockx, mentre il giovane iberico si è fatto strada eliminando nell'ordine Denis Shapovalov e Alejandro Tabilo. Segui la partita in diretta.

17:39

Jodar solido: 2-3

Lo spagnolo tiene alta l'attenzione: 40-15 senza storie

17:36

Cobolli in rimonta: 2-2

L'azzurro insegue, va sotto fino al 30-40, ma annulla una palla break e ristabilisce la parità sul tabellone di Cincinnati. Ottimo il dritto che chiude questo game

17:31

Game infinito: Jodar conduce 1-2

Lo spagnolo riesce a tenere il turno al servizio ai vantaggi dopo aver annullato due palle a break a Cobolli, che è andato a un passo dal colpo grosso in avvio di partita

17:19

Cobolli risponde subito: 1-1

Funziona il servizio del tennista romano (da segnalare un ace) che vince il secondo game con lo score di 40-15

17:16

Jodar parte forte contro Cobolli: 0-1

Avanti 40-0, lo spagnolo fa suo il primo game con il punteggio di 40-30, complice anche un doppio fallo

17:10

Batte Jodar

Il primo turno al servizio sarà dello spagnolo

17:06

Cobolli e Jodar in campo

Riscaldamento in corso, l'inizio della partita è in leggero ritardo

17:00

Manca poco all'inizio

I due tennisti stanno si stanno preparando per la sfida

16:59

Il cammino di Jodar

Jodar ha vinto 10 delle 12 partite disputate finora nella US Open Series in questa stagione

16:44

La nuova classifica Atp

Al momento Cobolli è in prospettiva il numero 9 al mondo, mentre Jodar occupa la posizione numero 11

16:35

Jodar e gli italiani

Lo spagnolo ha battutto di recente due volte Musetti (Washington e Montreal), mentre ha perso in precedenza con Darderi e Sinner. In mezzo anche un successo contro Arnaldi

16:25

Rischio pioggia a Cincinnati

In città sono quasi le 10.30 del mattino. Il cielo è nuvoloso e il meteo non esclude la pioggia in giornata, più che altro nel pomeriggio

16:13

I precedenti

Non esistono precedenti tra Cobolli e Jodar. Siamo di fronte a un primo confronto in assoluto

16:05

Lo stadio

Il match dell'azzurro è previsto al P&G Stadium Court

16:00

Cobolli-Jodar, orario e tv

La partita tra Cobolli e Jodar sarà trasmessa alle ore 17 in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. In streaming sull'app SkyGo e su NOW

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