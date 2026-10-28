Erste Bank Open
mercoledì 28 ottobre 2026 ore 14:30
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Non iniziato
Musetti-Tiafoe diretta: Atp Vienna, segui la sfida LIVE
VIENNA (AUSTRIA) - Esordio per Lorenzo Musetti all'Atp 500 di Vienna: il tennista carrarino, numero 26 al mondo e reduce dal titolo (il terzo in carriera) conquistato a Lione, fa il suo debutto nell'Open austriaco nel big match contro lo statunitense Frances Tiafoe, numero 9 del ranking Atp e sesto favorito del seeding. In palio c'è la qualificazione al secondo turno. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
15:27
Musetti e Tiafoe in campo
Lorenzo e Frances fanno il loro ingresso in campo, accolti dagli applausi del pubblico.
15:20
Atp 500 Vienna, il montepremi
PRIMO TURNO – € 21.820 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 40.920 (50 punti)
QUARTI DI FINALE – € 76.665 (100 punti)
SEMIFINALE – € 150.040 (200 punti)
FINALE – € 281.540 (330 punti)
VINCITORE – € 523.305 (500 punti)
15:10
Medvedev supera Merida Aguilar: ora tocca a Musetti
Il russo batte in due set lo spagnolo dopo un'ora e mezza di partita: tra pochi minuti, sul Centrale del Wiener Stadthalle, tocca a Lorenzo e Frances Tiafoe.
15:05
Musetti-Tiafoe, i precedenti
Frances è avanti 4-3 nei confronti diretti disputati contro l'azzurro sul circuito maggiore. Il giocatore statunitense ha vinto per 7-6 (2), 7-5 l'ultimo precedente che risale ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati di quest'anno.
14:55
Atp Vienna, Musetti-Tiafoe: dove vedere la partita in tv e streaming
La sfida tra Lorenzo e Frances sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. L'incontro sarà disponibile anche in streaming su NOW e attraverso l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.
14:45
Musetti-Tiafoe, Atp Vienna: data e orario del match
La sfida tra l'azzurro e lo statunitense, valida per il primo turno dell'Atp 500 di Vienna, è in programma oggi - mercoledì 28 ottobre - come secondo match di giornata sul Centrale del Wiener Stadthalle dopo Merida-Medvedev. Inizio della partita previsto non prima delle ore 15:00.
Campo Centrale, Wiener Stadthalle - Vienna, Austria
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