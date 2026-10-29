Fery-Musetti diretta: Atp Vienna, segui la sfida LIVE

17:25
Fery pareggia i conti: 2-2 con Musetti
Il britannico concede un solo 15 all'azzurro e lo raggiunge. Equilibrio totale in questi primi giochi del set di apertura.
17:20
Musetti cancella due palle break e mette la freccia: 2-1 con Fery
Game complicato per Lorenzo che sale rapidamente sul 30-0, ma si fa raggiungere dal britannico, abile a sfruttare le disattenzioni dell'azzurro (30-30). Nella fase più delicata del gioco, il britannico si costruisce una palla break, la prima della partita, annullata però dall'azzurro che porta il game ai vantaggi. Qui Arthur ha una seconda chance, neutralizzata da Lorenzo. Il carrarino non perde la lucidità e, con il servizio, rimette la freccia.
17:13
Fery ristabilisce l'equilibrio: 1-1 con Musetti
Turno di battuta a zero per il britannico che ritrova la parità.
17:10
Musetti muove per primo il punteggio nel parziale: 1-0 con Fery
Il primo parziale del match si apre con il turno di battuta a 15 per Lorenzo che gioca un ottimo game al servizio, concedendo un solo punto in risposta al suo avversario (bel rovescio in lungolinea di Fery per il momentaneo 15-30).
17:08
+++ Fery-Musetti, inizia il match +++
Al via la sfida alla Wiener Stadthall: si parte con l'azzurro al servizio.
17:02
Musetti e Fery in campo
I giocatori fanno il loro ingresso sul Glaubandich Court, accolti dagli applausi del pubblico.
16:55
Musetti, il possibile avversario ai quarti di finale
In caso di successo contro Arthur Fery, il tennista carrarino sfiderebbe - ai quarti di finale - il vincente del confronto tra Alexander Zverev e Tallon Griekspoor.
16:50
Musetti finalmente è felice: "Ogni volta che cercavo di tirare fuori la testa dall’acqua, qualcosa me la ributtava sotto"
L'azzurro racconta le sue emozioni dopo il trionfo all'Atp 250 di Lione, arrivato dopo una stagione tormentata per via degli infortuni: le sue parole
16:45
Atp 500 Vienna, il montepremi
PRIMO TURNO – € 21.820 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 40.920 (50 punti)
QUARTI DI FINALE – € 76.665 (100 punti)
SEMIFINALE – € 150.040 (200 punti)
FINALE – € 281.540 (330 punti)
VINCITORE – € 523.305 (500 punti)
16:35
Fery-Musetti, i precedenti
L'unico confronto diretto tra i due ha visto prevalere Lorenzo che, esattamente due mesi fa - in occasione del primo turno degli Us Open -, aveva trionfato con il punteggio di 6-3, 6-3, 7-5.
16:25
Dove vedere la partita tra Fery e Musetti in tv e streaming
La partita tra l'azzurro e il britannico verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Il match sarà disponibile anche in streaming su NOW e attraverso l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.
16:15
Atp Vienna, Fery-Musetti: data e orario del match
La sfida tra l'azzurro e il britannico, valida per il secondo turno dell'Open viennese, è in programma oggi - giovedì 29 ottobre - come terzo match di giornata sul Glaubandich Court dopo Paul-Darderi e la partita di doppio Seggerman/Tien-Neumayer/Rodionov, con inizio fissato non prima delle 17:00.
Glaubandich Court, Vienna - Austria