Fery-Musetti diretta: Atp Vienna, segui la sfida LIVE

VIENNA (AUSTRIA) - Lorenzo Musetti vuole continuare a sorprendere. Dopo aver conquistato il titolo a Lione , il carrarino (n.26 del mondo) ha esordito con una vittoria anche all' Atp 500 di Vienna , battendo in due set lo statunitense Frances Tiafoe . Al secondo turno (ottavi di finale), Lorenzo sfida il britannico Arthur Fery , n.35 del ranking e semifinalista a Wimbledon : in palio c'è la qualificazione ai quarti dell'Open viennese. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

17:25

Fery pareggia i conti: 2-2 con Musetti

Il britannico concede un solo 15 all'azzurro e lo raggiunge. Equilibrio totale in questi primi giochi del set di apertura.

17:20

Musetti cancella due palle break e mette la freccia: 2-1 con Fery

Game complicato per Lorenzo che sale rapidamente sul 30-0, ma si fa raggiungere dal britannico, abile a sfruttare le disattenzioni dell'azzurro (30-30). Nella fase più delicata del gioco, il britannico si costruisce una palla break, la prima della partita, annullata però dall'azzurro che porta il game ai vantaggi. Qui Arthur ha una seconda chance, neutralizzata da Lorenzo. Il carrarino non perde la lucidità e, con il servizio, rimette la freccia.

17:13

Fery ristabilisce l'equilibrio: 1-1 con Musetti

Turno di battuta a zero per il britannico che ritrova la parità.

17:10

Musetti muove per primo il punteggio nel parziale: 1-0 con Fery

Il primo parziale del match si apre con il turno di battuta a 15 per Lorenzo che gioca un ottimo game al servizio, concedendo un solo punto in risposta al suo avversario (bel rovescio in lungolinea di Fery per il momentaneo 15-30).

17:08

+++ Fery-Musetti, inizia il match +++

Al via la sfida alla Wiener Stadthall: si parte con l'azzurro al servizio.

17:02

Musetti e Fery in campo

I giocatori fanno il loro ingresso sul Glaubandich Court, accolti dagli applausi del pubblico.

16:55

Musetti, il possibile avversario ai quarti di finale

In caso di successo contro Arthur Fery, il tennista carrarino sfiderebbe - ai quarti di finale - il vincente del confronto tra Alexander Zverev e Tallon Griekspoor.

16:50

Musetti finalmente è felice: "Ogni volta che cercavo di tirare fuori la testa dall’acqua, qualcosa me la ributtava sotto"

L'azzurro racconta le sue emozioni dopo il trionfo all'Atp 250 di Lione, arrivato dopo una stagione tormentata per via degli infortuni: le sue parole

16:45

Atp 500 Vienna, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.820 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 40.920 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – € 76.665 (100 punti)

SEMIFINALE – € 150.040 (200 punti)

FINALE – € 281.540 (330 punti)

VINCITORE – € 523.305 (500 punti)

16:35

Fery-Musetti, i precedenti

L'unico confronto diretto tra i due ha visto prevalere Lorenzo che, esattamente due mesi fa - in occasione del primo turno degli Us Open -, aveva trionfato con il punteggio di 6-3, 6-3, 7-5.

16:25

Dove vedere la partita tra Fery e Musetti in tv e streaming

La partita tra l'azzurro e il britannico verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Il match sarà disponibile anche in streaming su NOW e attraverso l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.

16:15

Atp Vienna, Fery-Musetti: data e orario del match

La sfida tra l'azzurro e il britannico, valida per il secondo turno dell'Open viennese, è in programma oggi - giovedì 29 ottobre - come terzo match di giornata sul Glaubandich Court dopo Paul-Darderi e la partita di doppio Seggerman/Tien-Neumayer/Rodionov, con inizio fissato non prima delle 17:00.

Glaubandich Court, Vienna - Austria