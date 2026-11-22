Non c’è come la spietata forza dei numeri: la seconda partita di Sinner nelle Atp Finals dell’anno scorso stronca per ascolti la seconda partita di quest’anno, Cobolli-Tiafoe. Sinner oltre 3 milioni, Cobolli 1 milione 285mila: gioco, set, partita. Un caso, una serata storta, un incidente di percorso? Magara, diceva Mazzone. Il fatto è che l’intera edizione 2026 accusa l’umiliante confronto con la precedente. Mani nei capelli in Mediaset, che aveva puntato tantissimo su questa messa cantata, piazzandola in pieno Canale 5: lì dentro erano arrivati al punto di bestemmiare in chiesa, spostando per la partita inaugurale addirittura l’intoccabile “Amici” dell’intoccabile De Filippi. Niente da fare, un castigo su tutta la linea. Tant’è vero che è partita la corsa a risistemare precipitosamente i cocci, sloggiando il grande tennis verso Italia 1. All’idea che la finale 2025 tra Sinner e Alcaraz avesse attirato su Rai2 oltre 5 milioni di italiani e raccolto il 29% di share, raggiungendo con il dato Sky i 7 milioni e il 36,6%, a questo pensiero in Mediaset molta gente sta saccheggiando le farmacie.