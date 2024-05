Fognini-Fritz diretta Internazionali d'Italia: segui la partita LIVE

16:20

Roddick rimprovera Sinner

Il grande assente degli Internazionali d'Italia, tra i tanti giocatori ritirati, è chiaramente Jannick Sinner, che secondo Andy Roddick, però, ha commesso un grave errore. Leggi di più

16:16

Darderi al 3° turno

Intanto, dopo la delusione per Musetti, la giornata del Foro Italico ha anche regalato la bella impresa dell'italoargentino Luciano Darderi, semplicemente perfetto contro il quasi connazionale Navona, e che accede al 3° turno.

16:09

Come seguire il match in diretta tv

La sfida tra Fognini e Fritz si giocherà sulla Grand Stand Arena dopo il match Cobolli-Korda, attualmente in corso, e sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO, NOW e Tennis TV.

15:55

I precedenti tra Fognini e Fritz

Sono due i precedenti nel circuito Atp tra Fabio Fognini e Taylor Fritz, con il bilancio in parità: successo dell'azzurro in tre set (6-7, 6-0, 6-3) in semifinale a Chengdu nel 2018; vittoria in due set (6-1, 7-6) per lo statunitense nel 2019 ai quarti di Los Cabos.

Roma, Foro Italico