Sinner-Ruud diretta Internazionali d'Italia: segui la partita di tennis di oggi

Jannik Sinner torna in campo per i quarti degli Internazionali d'Italia a Roma , nella splendida cornice del Foro Italico. L'avversario da battere oggi è il norvegese Casper Ruud , fresco vincitore del Masters 1000 di Madrid. Il tennista azzurro vuole continuare a regalare un grande spettacolo ai tantissimi tifosi che riempiranno il Campo Centrale, dopo i successi contro Navone, De Jong e Cerundolo. In palio c'è la semifinale dove troverà il già qualificato Tommy Paul . Segui l'incontro dalle 19 circa con la diretta, il pre-match con interviste e curiosità e le parole a caldo dei protagonisti.

19:18

In tribuna per Sinner anche il capitano Volandri

In tribuna per Sinner anche il capitano di Davis, Filippo Volandri

19:17

Tre palle break per Sinner

Tre palle break di Sinner che alla prima chiude il discorso: 1-0 per Jannik. Non una grandissima scelta da parte di Ruud quella di servire dopo aver vinto il sorteggio

19:15

Sinner-Ruud, partita tattica, ma Jannik c'è

Partita molto tattica, ma Sinner c'è e si porta 30-0. Jannik ha bisogno di alzare il livello rispetto alle prime due partite dopo l'infortunio per arrivare in semifinale nella sua Roma

19:13

Sinner con il solito completino nero

Jannik Sinner con il solito completo nero di questi giorni agli Internazionali di Roma. Il primo punto è il suo: 15-0

19:13

+++ Sinner-Ruud: via alla partita +++

Sinner-Ruud, ci siamo. Ruud vince il sorteggio e sceglie di servire

19:12

Sinner-Ruud, il centrale strapieno

Il Centrale del Foro Italico è strapieno: Ruud vince il sorteggio, ci siamo

19:07

Sinner-Ruud, inizia il riscaldamento

La monetina ha deciso: al servizio ci sarà per primo Ruud. I due tennisti iniziano il riscaldamento

19:05

Ecco Sinner

Boato del pubblico per Jannik, che si sistema sulla sua panchina

19:04

Ruud entra in campo

Casper fa il suo ingresso allo Centrale del Foro Italico

19:01

Sinner-Ruud, ci siamo

Mancano meno di 5' all'inizio del match tra l'azzurro e il norvegese: chi andrà in semifinale? Intanto gli atleti continuano il riscaldamento nel corridoio

18:59

Internazionali: da Sinner a Paolini, Roma sogna con tre italiani

Roma non smette di sognare. Nemmeno sotto la pioggia. Perché a pochi giorni della fine degli Internazionali c’è un tridente, tutto azzurro, che fa volare il movimento del tennis italiano. Guida Jannik Sinner, ma Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini restano in scia. Anzi, Jas è anche più avanti dei suoi colleghi maschi visto che il pass per le semifinali lo ha già staccato battendo in rimonta Diana Shnaider, la stessa tennista russa che ha sconfitto in doppio con Sara Errani a Parigi levandole l’oro e mettendoselo al collo. E ora punta all’obiettivo grosso: vincere in singolo al Foro dove il titolo non resta in casa di un’azzurra dal 1985, quando il torneo disputato a Taranto. In quella circostanza vinse Raffella Reggi, aggiungendosi ai nomi di Lucia Valerio nel 1931 e Annelies Ullstein, naturalizzata italiana, nel 1950. Sarebbe la quarta italiana nella storia a riuscirci e perché non crederci arrivati a questo punto del torneo...

LEGGI L'APPROFONDIMENTO

18:56

Tifosi in visibilio

Immagini da brividi: tutto esaurito al Centrale, dove regna l'azzurro dell'Italia e l'arancione di Sinner

18:53

Le speranze dell'Italia

Con il passaggio del turno di Musetti e in caso di vittoria oggi di Sinner, ci sarebbero due azzurri in semifinale in un Masters 1000: sarebbe la prima volta a Roma nell'Era Open e la prima volta in assoluto nella storia dei Masters 1000 (nati nel 1990)

18:51

Ruud sulla cyclette

Allenamento pre-match diverso per Casper che invece si sta scaldando sulla bicicletta

18:50

Sinner è pronto

Le telecamere inquadrano il riscaladamento di Jannik: al momento è fuori nel corridoio all'uscita dello spogliatoio che scambia alcune palline, prendendole al volo con il suo preparatore atletico Marco Panichi, alternandole con gli elastici

18:47

Jannik punta quota 25 vittorie

In caso di vittoria oggi, Sinner salirebbe a 25 vittorie consecutive: sarebbe l'ottava striscia di successi più lunga dal 1990, al pari di Jim Courier (25 successi di fila nel 1992)

18:42

L'allenamento di Sinner

Sarà tutto esaurito per l'incontro di stasera, con Jannik che si è allenato per tutto il pomeriggio proprio al Foro Italico

18:40

"Sinner non mi sembra affatto arrugginito"

Lo statunitense Tommy Paul, il semifinalista agli Internazionali dopo la vittoria sul polacco Hubert Hurkacz, sul match Casper Ruud o Jannik Sinner: "Sarà una prova incredibile in entrambi i casi. Casper arriva dal titolo più importante della sua carriera. Sta giocando un tennis incredibile. Ovviamente è a suo agio in superficie. Un grande giocatore in generale. Se vince, sarà una sfida. In entrambi i casi è una sfida. Sinner è ovviamente il numero 1 al mondo, il migliore. È entusiasta di giocare qui a Roma, ne sono sicuro. L'ho visto giocare questa settimana. È stato divertente da guardare. Non sembra affatto arrugginito. Sono emozionato in entrambi i casi. Voglio dire, ogni volta che ti capita di giocare contro i migliori giocatori, sei emozionato. Jannik migliora partita dopo partita? Penso che anche nel primo incontro sembrasse piuttosto bravo. Sì, intendo, è un grande giocatore. Giocherà un buon tennis nei momenti importanti. Sembra che riesca a generare così tanta potenza dal nulla. È uno degli aspetti migliori del suo gioco. Probabilmente il più pulito nel colpire la palla del tour. Ovviamente un grande agonista in questo. Finora è stata una settimana fantastica per me in campo. Sento di essere migliorato un po' a ogni partita".

18:37

Ruud, l'avversario di Sinner

Il norvegese è in uno strepitoso momento di forma e infatti arriva da 9 vittorie consecutive, con il trionfo al Masters 1000 di Madrid. Inoltre, al contrario dell'azzurro, Casper non ha usufruito del giorno di riposo visto il recupero del match con Munar, slittato da martedì a mercoledì dopo i ritardi causati dalla pioggia

18:33

Le ultime 10 partite di Jannik

Sinner ha vinto gli ultimi 11 match consecutive contro gli avversari in Top 10, con 7 vittorie e 12 sconfitte in carriera. Ma ha un bilancio negativo nelle sfide sulla terra rossa: l'ultima contro Alcaraz al Roland Garros 2024

18:25

Se Sinner vince...

In caso di vittoria contro Ruud, Jannik affronterebbe in semifinale l'americano Tommy Paul che ha eliminato in due set Hubert Hurkacz. L'eventuale semifinale del n. 1 al mondo è in programma venerdì non prima delle 20.30 sul Centrale

18:23

Cucinelli su Sinner: "Mi ha colpito"

"Ieri allo stadio Olimpico ero seduto vicino a Sinner e mi ha colpito il suo essere rigoroso. Prima dell'inizio il suo preparatore gli aveva detto chiaramente che sarebbe dovuto andare via al 55° del secondo tempo. Poi ha segnato il Bologna e gli ha concesso altri 5 minuti". A raccontarlo è l'imprenditore e re del cachemire Brunello Cucinelli, che oggi èstato intervistato su Rai Radio1 a "Un Giorno da Pecora". Cucinelli si è poi simpaticamente lasciato andare ad un commento sul look del tennista: "Se si veste di blu e di bianco lui sta meglio.Secondo me si dovrebbe vestire sempre tutto bianco, magari con qualche bordatura. Essendo chiaro di capelli e avendo una bella abbronzatura gli starebbe bene".

18:20

Ruud e gli Internazionali di Roma

Casper cerca la quarta semifinale al Foro Italico dopo il 2020, il 2022 e il 2023. Il norvegese è il giocatore con più quarti di finale a Roma in questo decennio (4) insieme a Djokovic, Tsitsipas e Zverev

18:10

Paolini come Sinner: l'emozione e il pensiero per Berrettini subito dopo la vittoria pazzesca

Paolini come Sinner. Al termine della vittoria contro Stearns che vale una storica finale agli Internazionali d’Italia, Jasmine non dimentica di dedicare un pensiero a Matteo, che da questo campo è uscito in lacrime per l’ennesimo infortunio agli addominali. “È bellissimo far parte di tutto il movimento italiano adesso. Abbiamo Musetti in semifinale, Jannik che deve giocare i quarti e un in bocca al lupo per Matteo, che speriamo recuperi presto, siamo un bellissimo movimento e sono fiera di farne parte”. Un pensiero all’amico Berrettini lo aveva dedicato anche Sinner...

LEGGI L'APPROFONDIMENTO

18:06

Sinner, la statistica

Striscia aperta di successi per Jannik che ha vinto le ultime 24 partite disputate: l'ultimo ko risale alla finale dell'Atp 500 di Pechino, persa con Alcaraz. Inoltre l'azzurro è rientrato dallo stop Costebol con tre vittorie senza set persi: è reduce dall'ottavo di finale vinto con Cerundolo, un match in cui il n. 1 al mondo ha alzato il livello dopo le prime due uscite

17:45

Il messaggio di Baggio per Sinner: "Che bello..."

Una foto che è già storia. Roberto Baggio incontra Jannik Sinner. Il tutto testimoniato da un post social dell’ex numero 10 della Nazionale: “Che bello averti incontrato, Jannik”. I due, sorridenti, si trovano a Roma. Il tennista per giocare (e lo sta facendo alla grande) gli Internazionali d’Italia. L’altro per guardare da super ospite la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna...

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO

17:23

Sinner all'Olimpico per assistere a Milan-Bologna

Il numero uno al mondo del tennis ieri era in tribuna per la finale di Coppa Italia, da tifoso rossonero. Ecco tutte le foto:

17:20

Sinner incontra il Papa in Vaticano: risate, racchette e palline

All'insegna dell'amore per il tennis, presso la Santa Sede va in scena l'incontro tra Jannik e Leone XIV: LEGGI LA NEWS

17:13

Sinner-Ruud: le previsioni meteo

La sfida tra Sinner e Ruud non inizierà prima delle 19. Secondo il sito 3b meteo oggi il tempo è caratterizzato da instabilità con possibili piogge o brevi temporali, più probabili nel tardo pomeriggio a partire dalle 17. Le temperature massime si attesteranno su valori attorno alla media stagionale compresi tra 23 e 25°C. A partire dalle 15 invece, orario previsto di inizio della sfida di Jasmine Paolini non dovrebbe piovere, al massimo potrebbe esserci qualche nuvola a coprire il sole.

17:11

Sinner-Ruud: i precedenti

Si tratta della quarta sfida per Jannik contro il norvegese, con i 3 precedenti tutti a favore dell'azzurro, giocati tutte sul cemento indoor. L'ultimo confronto in ordine di tempo risale allo scorso novembre, la semifinale delle Atp Finals vinta da Jannik concedendo appena tre game. Di seguito tutti i match tra i due atleti:

2020 - Vienna (R32): Sinner b. Ruud 7-6, 6-3

2021 - Vienna (QF): Sinner b. Ruud 7-5, 6-1

2024 - Atp Finals (SF): Sinner b. Ruud 6-1, 6-2

17:09

Sinner, ascolti record in tv e visita al Papa

L’uomo che rende il tennis lo sport più popolare del pianeta: è Jannik Sinner. Ecco allora che il processo di trasformazione da campione a divinità è già cominciato. Basti anche solo pensare a quanto sia difficile avvicinarlo all’interno dello stesso Foro Italico. È vero, si possono vedere i suoi allenamenti e le sue partite, ma nessuno riesce a sfiorarlo, nemmeno per una foto...

LEGGI L'APPROFONDIMENTO

17:05

Sinner entra al Foro Italico per la sfida con Ruud

Tifosi in delirio a Roma per l'arrivo di Jannik!

GUARDA QUI IL VIDEO

17:03

Sinner-Ruud e il ranking ATP

L'altoatesino è al primo posto della classifica. Ecco tutte le posizioni degli italiani e non solo:

SFOGLIA LA GALLERY

17:02

Sinner-Ruud, quarti Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Tutte le partite degli Internazionali Bnl d'Italia 2025 saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv. Le partite del torneo maschile saranno inoltre disponibili in streaming su TennisTv e in diretta tv in chiaro su Rai 2 (11 match in totale, uno al giorno, trasmessi inoltre in streaming su RaiPlay).

17:00

Panatta e la sorprendente previsione su Sinner

"Cerundolo non al top. E contro Ruud vedrete che... sarà più facile, vedrai". Adriano Panatta fa la sua previsione durante il tradizionale appuntamento con Paolo Bertolucci sul podcast "La telefonata". I due ex campioni azzurri si sono confrontati dopo il successo di Jannik su Cerundolo. L'analisi di Adriano è chiara: "Sinner è stato favorito dal fatto che Cerundolo non ha giocato così bene come normalmente sa fare, diciamo che ha giocato all’85%...

LEGGI LA NEWS

Campo Centrale del Foro Italico di Roma