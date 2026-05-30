Berrettini diretta Roland Garros: segui il match con Comesana live

13:26

Chi può affrontare Matteo se passa agli ottavi

Se Matteo Berrettini riuscisse a superare Francisco Comesana si qualificherebbe per gli ottavi di finale del Roland Garros, dove affronterebbe il vincitore del match tra l'altro argentino Juan Manuel Cerundolo (n.56 Atp, vittorioso su Jannik Sinner nel secondo turno) e il 20enne talento spagnolo Martin Landaluce (n.69 Atp).

13:17

Chwalinska batte Sakkari: ora tocca a Berrettini sul court Simonne-Mathieu

È terminata sulla terra battuta del court Simonne-Mathieu la sfida tra la greca Maria Sakkari e la polacca Maja Chwalinska, valida per il terzo turno del Roland Garros femminile e vinta dalla seconda in rimonta al terzo set. Sullo stesso campo è ora in programma il match tra Matteo Berrettini e Francisco Comesana, valido per il terzo turno del tabellone maschile: sale l'attesa per l'azzurro.

13:08

Non solo Berrettini: altri due azzurri in campo oggi a Parigi

Matteo Berrettini non è il solo azzurro protagonista oggi nel terzo turno del Roland Garros. In questo momento in campo a Parigi c'è infatti il suo amico Flavio Cobolli contro lo statunitense Learner Tien. Nel primo pomeriggio toccherà poi a Matteo Arnaldi contro il belga Raphael Collignon.

12:59

Il percorso di Comesana fino al terzo turno

Il 25enne argentino Francisco Comesana, arrivato a Parigi da n.102 del ranking Atp, è arrivato al terzo turno del Roland Garros 2026 battendo prima lo statunitense Ethan Quinn (n.50 Atp) in tre set (6-4, 7-6, 7-6) e poi l'azzurro Luciano Darderi (n.17 Atp) al termine di una battaglia che si è conclusa al quinto (7-6, 4-6, 6-4, 2-6, 6-4).

12:51

Il cammino dell'azzurro a Parigi

Matteo Berrettini è arrivato al terzo turno del Roland Garros 2026 superando l'ungherese Marton Fucsovics in rimonta e in quattro set al debutto (6-7, 7-5, 6-1, 6-2) e poi il francese Arthur Rinderknech in tre set (6-4, 6-4, 6-4).

12:40

Nel 2021 il miglior risultato di Matteo al Roland Garros

È del 2021 il miglior risultato ottenuto da Matteo Berrettini sulla terra battuta del Roland Garros. Dopo aver eliminato Taro Daniel, Federico Coria, Kwon Soon-woo e aver sfruttato poi il ritiro di Roger Federer, in quell'anno l'azzurro arrivò ai quarti di finale dello Slam parigino dove fu poi sconfitto dal futuro vincitore del torneo Novak Djokovic.

12:32

Sakkari e Chwalinska al terzo set: c'è da aspettare per Berrettini

Si deciderà al terzo set il match tra la greca Maria Sakkari e la polacca Maja Chwalinska in corso sul 'court Simonne-Mathieu', dove a seguire è in programma la sfida tra Matteo Berrettini e Francisco Comisana il cui inizio, fissato per le ore 13, dovrebbe dunque slittare leggermente.

12:25

Matteo in risalita nel ranking Atp: è di nuovo in top 100

Arrivato a Parigi da n.105 del ranking Atp, grazie ai successi ottenuti nei primi due turni del Roland Garros contro l'ungherese Marton Fucsovics e il francese Arthur Rinderknech, Matteo Berrettini ha conquistato 100 punti in classifica e nella classifica live è al momento 86° (19 le posizioni guadagnate) a quota 685 punti.

12:17

Berrettini si emoziona parlando di Sinner: "Lo ringrazio perché..."

Nei giorni scorsi Matteo Berrettini si è emozionato parlando di Jannik Sinner, ricordando con piacere l'allenamento dello scorso anno a Parigi con l'attuale numero uno del mondo (in questa edizione del Roland Garros condizionato da un malore nel match di secondo turno perso a sorpresa contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo): "Lo ringrazio perché…". LEGGI TUTTO

12:09

Sfida inedita quella tra l'azzurro e l'argentino

Sfida inedita quella in programma oggi a Parigi tra Matteo Berrettini e Francisco Comesana. Non ci sono infatti precedenti nel circuito Atp tra il 30enne tennista azzurro (presentatosi al Roland Garros da n.105 del ranking) e il 25enne argentino (n.102 Atp).

12:00

Berrettini-Comesana: quando si gioca e dove vederla il match in tv

Il match odierno tra Matteo Berrettini e Francisco Comesana, valido per il terzo turno del Roland Garros, è il secondo in programma oggi sulla terra rossa del 'court Simonne-Mathieu' e sarà trasmesso in diretta tv sui canali Eurosport e in streaming su Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels. L'azzurro e l'argentino si sfideranno (non prima delle ore 13) dopo la partita di terzo turno femminile tra la greca Maria Sakkari e la polacca Maja Chwalinska.

Parigi (Francia)