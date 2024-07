Sinner-Shelton diretta Wimbedon: ottavi di finale tennis, segui LIVE

Jannik Sinner torna in campo per la seconda settimana di Wimbledon (terzo anno di fila) e agli ottavi sfiderà Ben Shelton , giovane talento statunitense da non sottovalutare. In ballo c'è il pass per i quarti di finale del prestigioso Slam sull'erba. Appuntamento verso le ore 15.30: la partita comincerà sul Campo 1 subito dopo il match di Jasmine Paolini, impegnata contro Madison Keys. Segui la sfida Sinner-Shelton in tempo reale sul nostro sito.

14:26

Sinner contro Shelton, le chiavi del match

Jannik Sinner è parso in grande spolvero nei primi turni, in particolar modo contro Kecmanovic, ma il match contro Shelton lo metterà a dura prova. Sarà fondamentale approfittare dei pochi momenti in cui lo statunitense calerà al servizio. Il tennista “yankee” ha infatti un gioco brillante ma anche molto complicato e può incappare in qualche passaggio a vuoto; allo stesso tempo, per non farsi aggredire, una buona percentuale di prime palle sarà per Jannik essenziale. Il favorito è ovviamente Sinner, ma Shelton ha già dimostrato di poterlo impensierire seriamente

14:15

Shelton e il fattore stanchezza

Ben ha dovuto completare il suo match contro Shapovalov (sospeso per pioggia venerdì dopo pochi game disputati) nella giornata di ieri e quindi non ha potuto usufruire del giorno di riposo che invece è riuscito a sfruttare Sinner

14:12

Shelton e il precedente del padre

Nel 1994 Bryan Shelton, padre e allenatore di Ben, riuscì a raggiungere il quarto turno a Wimbledon grazie a un clamoroso exploit: Shelton senior, infatti, da numero 120 del mondo superò le qualificazioni per poi sconfiggere il numero 2 del mondo Michael Stich al primo turno del main draw; dopo un match infinito e combattutissimo fu poi battuto negli ottavi dallo svedese Bergstrom 10-8 al quinto set. Ben, esattamente 40 anni dopo, lo ha eguagliato qualificandosi per il quarto turno grazie a tre vittorie giunte tutte al parziale decisivo

14:00

Sinner-Shelton, i precedenti

L'azzurro e l'americano si sono già sfidati tre volte in carriera. Al momento Jannik conduce 2-1. Il primo duello risale agli ottavi del Masters 1000 di Shanghai nel 2023 con il successo a sorpresa dello statunitense in tre set. La rivincita arrivò pochi giorni dopo a Vienna, con Jannik vittorioso in due set. L'ultimo precedente risale a Indian Wells nella stagione in corso: Sinner di nuovo vincitore in due set (7-6, 6-1)

