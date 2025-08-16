Sinner diretta Cincinnati: segui la semifinale contro Atmane tennis oggi

Dopo il successo nei quarti di finale contro Auger Aliassime (sconfitto in poco più di un'ora con il punteggio di 6-0, 6-2), Jannik Sinner cerca la finalissima del torneo di Cincinnati. L'avversario del tennista azzurro è il francese Atmane , vera rivelazione del torneo e capace di eliminare nell'ordine Nishioka, Cobolli, Fonseca, Fritz e Rune, perdendo solo due set. Segui la diretta della sfida...

21:58

Sinner vince il primo set 7-6 (4)

Jannik Sinner porta a casa il tie break e il primo set. L'azzurro si impone con il punteggio di 7-4.

21:54

Sinner avanti 5-2

Preciso al servizio e attento in risposta: Sinner allunga nel tie break: 5-2

21:51

Parte forte Sinner: 3-0 al tie break

Mini break per Sinner, che poi porta a casa i due punti sul servizio a favore: 3-0

21:49

Il primo set si decidera al tie brek: 6-6

Sinner (che chiude con un ace) mantiene il servizio e conferma il grande equilibrio. I due tennisti si portano sul 6-6 si giocheranno il primo set al tie break.

21:46

Atmane vola sul 6-5

Il tennista francese si conferma preciso e potente al servizio. Atmane si porta sul 6-5. Sinner ora servirà per provare ad andare al tie break.

21:43

Non si rompe l'equilibrio: 5-5

Ancora una volta Jannik Sinner tiene il servizio a zero: l'azzurro si porta sul 5-5. Non si rompe l'equilibrio.

21:39

Atmane si riporta avanti: 5-4

Grazie alla precisione al servizio Atmane porta a casa il game e si riporta avanti. Per Sinner solo un punto, grazie ad un gran recupero a rete.

21:36

L'equilibrio non si spezza: 4-4

Ancora un game senza particolari problemi per Sinner, che sfrutta il servizio per riportarsi in parità: 4-4

21:33

Atmane tiene il servizio: 4-3

Ancora un turno di battuta perfetto per il francese, che concede solo un punto (bellissimo) a Sinner: 4-3 per il francese.

21:31

Sinner non sbaglia: 3-3

Doppio servizio vincente e una bella discesa a rete per Sinner, che si porta sul 40-0. Poi Atman sorprende l'azzurro che era sceso a rete: sul 40-15, il numero uno del mondo spiazza il francese con un gran dritto da fondo campo.

21:27

Atmane non sbaglia nulla: 3-2

Subito un servizio vincente per Atmane, che poi costringe Sinner all'errore da fondo campo. Il francese, prima manda in rete un dritto, poi chiude a rete con una bella volèe. Infine porta a casa il servizio con un servizio vincente.

21:24

Sinner pareggia: 2-2

Sinner parte forte e vola sul 30-0, poi (sorpreso dalla risposta di Atmane), manda sul fondo un passante. Sul 30-15, l'azzurro sale in cattedra e chiude due punti grazie al servizio.

21:20

Atmane perfetto al servizio: 2-1

Intraprendente e sicuro, Atmane tiene il servizio: da applausi una discesa a rete, accompagnata da una palla corta.

21:18

Sinner risponde presente: 1-1

Sinner risponde immediatamente al giovane francese e tiene il servizio senza particolari problemi: 1-1.

21:15

Parte forte Atmane: 1-0

Gran partenza di Atmane con due ace: Sinner prova a reagire, ma il francese tiene il servizio grazie ad un gran dritto dopo la risposta del tennista azzurro.

21:12

Si parte: Atmane al servizio

Inizia la semifinale del torneo di Cincinnati tra Sinner e Atmane: al servizio il 23enne francese.

21:10

Riscaldamento in corso

Si scaldano sul campo i due giocatori: a breve l'inizio della sfida.

21:06

In campo Sinner e Atmane

Entrano in campo Jannik Sinner e il francese Atmane: a breve la semifinale del torneo di Cincinnati.

20:59

Tra poco Sinner e Atman in campo

Tra pochi minuti prenderà il via la gara tra Jannik Sinner e il francese Atman, valida per le semifinali del torneo di Cincinnati.

20:51

Atmane e il QI impressionante

Atmane è stato la rivelazione del torneo di Cincinnati ed ha incuriosito specialisti e addetti ai lavori. Tra le curiosità relative al tennista francese, spicca il fatto che abbia un QI di 158. E dopo il trionfo contro Rune ha firmato la telecamera scrivendo "Il paradosso di Fermi?". Un modo per chiedersi come sia finito a giocare la semfinale di un torneo prestigioso.

20:38

Il montepremi del torneo di Cincinnati

PRIMO TURNO – € 20.741

SECONDO TURNO – € 30.780

TERZO TURNO – € 52.726

OTTAVI DI FINALE – € 90.109

QUARTI DI FINALE – € 165.051

SEMIFINALI – € 289.956

FINALISTA – € 521.923

VINCITORE – € 969.834

20:29

Sinner e i numeri mostruosi contro Auger Aliassime

20:21

20:13

20:07

20:00

Cincinnati, Usa