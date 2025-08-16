Sinner diretta Cincinnati: segui la semifinale contro Atmane tennis oggi

Dopo il successo nei quarti di finale contro Auger Aliassime (sconfitto in poco più di un'ora con il punteggio di 6-0, 6-2), Jannik Sinner cerca la finalissima del torneo di Cincinnati. L'avversario del tennista azzurro è il francese Atmane, vera rivelazione del torneo e capace di eliminare nell'ordine Nishioka, Cobolli, Fonseca, Fritz e Rune, perdendo solo due set. Segui la diretta della sfida...
21:58
Sinner vince il primo set 7-6 (4)
Jannik Sinner porta a casa il tie break e il primo set. L'azzurro si impone con il punteggio di 7-4.
21:54
Sinner avanti 5-2
Preciso al servizio e attento in risposta: Sinner allunga nel tie break: 5-2
21:51
Parte forte Sinner: 3-0 al tie break
Mini break per Sinner, che poi porta a casa i due punti sul servizio a favore: 3-0
21:49
Il primo set si decidera al tie brek: 6-6
Sinner (che chiude con un ace) mantiene il servizio e conferma il grande equilibrio. I due tennisti si portano sul 6-6 si giocheranno il primo set al tie break.
21:46
Atmane vola sul 6-5
Il tennista francese si conferma preciso e potente al servizio. Atmane si porta sul 6-5. Sinner ora servirà per provare ad andare al tie break.
21:43
Non si rompe l'equilibrio: 5-5
Ancora una volta Jannik Sinner tiene il servizio a zero: l'azzurro si porta sul 5-5. Non si rompe l'equilibrio.
21:39
Atmane si riporta avanti: 5-4
Grazie alla precisione al servizio Atmane porta a casa il game e si riporta avanti. Per Sinner solo un punto, grazie ad un gran recupero a rete.
21:36
L'equilibrio non si spezza: 4-4
Ancora un game senza particolari problemi per Sinner, che sfrutta il servizio per riportarsi in parità: 4-4
21:33
Atmane tiene il servizio: 4-3
Ancora un turno di battuta perfetto per il francese, che concede solo un punto (bellissimo) a Sinner: 4-3 per il francese.
21:31
Sinner non sbaglia: 3-3
Doppio servizio vincente e una bella discesa a rete per Sinner, che si porta sul 40-0. Poi Atman sorprende l'azzurro che era sceso a rete: sul 40-15, il numero uno del mondo spiazza il francese con un gran dritto da fondo campo.
21:27
Atmane non sbaglia nulla: 3-2
Subito un servizio vincente per Atmane, che poi costringe Sinner all'errore da fondo campo. Il francese, prima manda in rete un dritto, poi chiude a rete con una bella volèe. Infine porta a casa il servizio con un servizio vincente.
21:24
Sinner pareggia: 2-2
Sinner parte forte e vola sul 30-0, poi (sorpreso dalla risposta di Atmane), manda sul fondo un passante. Sul 30-15, l'azzurro sale in cattedra e chiude due punti grazie al servizio.
21:20
Atmane perfetto al servizio: 2-1
Intraprendente e sicuro, Atmane tiene il servizio: da applausi una discesa a rete, accompagnata da una palla corta.
21:18
Sinner risponde presente: 1-1
Sinner risponde immediatamente al giovane francese e tiene il servizio senza particolari problemi: 1-1.
21:15
Parte forte Atmane: 1-0
Gran partenza di Atmane con due ace: Sinner prova a reagire, ma il francese tiene il servizio grazie ad un gran dritto dopo la risposta del tennista azzurro.
21:12
Si parte: Atmane al servizio
Inizia la semifinale del torneo di Cincinnati tra Sinner e Atmane: al servizio il 23enne francese.
21:10
Riscaldamento in corso
Si scaldano sul campo i due giocatori: a breve l'inizio della sfida.
21:06
In campo Sinner e Atmane
Entrano in campo Jannik Sinner e il francese Atmane: a breve la semifinale del torneo di Cincinnati.
20:59
Tra poco Sinner e Atman in campo
Tra pochi minuti prenderà il via la gara tra Jannik Sinner e il francese Atman, valida per le semifinali del torneo di Cincinnati.
20:51
Atmane e il QI impressionante
Atmane è stato la rivelazione del torneo di Cincinnati ed ha incuriosito specialisti e addetti ai lavori. Tra le curiosità relative al tennista francese, spicca il fatto che abbia un QI di 158. E dopo il trionfo contro Rune ha firmato la telecamera scrivendo "Il paradosso di Fermi?". Un modo per chiedersi come sia finito a giocare la semfinale di un torneo prestigioso.
20:38
Il montepremi del torneo di Cincinnati
PRIMO TURNO – € 20.741
SECONDO TURNO – € 30.780
TERZO TURNO – € 52.726
OTTAVI DI FINALE – € 90.109
QUARTI DI FINALE – € 165.051
SEMIFINALI – € 289.956
FINALISTA – € 521.923
VINCITORE – € 969.834
20:29
Sinner e i numeri mostruosi contro Auger Aliassime
Jannik SInner ha sconfitto in modo netto Auger Aliassime nei quarti di finale. Il tennista azzurro si è imposto con un netto 6-0, 6-2. I numeri della sfida contro il tennista canadese sono stati impressionani (LEGGI TUTTO...)
20:21
Tutto su Atmane, l'avversario di Sinner
Curiosità e caratteristiche di Atmane, il tennista francese che affronterà in semifinale Sinner e proytagonista di un cammino eccezionale a Cincinnati. (LEGGI TUTTO...)
20:13
Sinner e il ritorno di Ferrara
Il numero uno al mondo spiega la scelta di richiamare nel suo staff il preparatore atletico Ferrara: "Conosce alla perfezione il mio corpo". (LEGGI TUTTO...)
20:07
L'ex tecnico di Sonego elogia Sinner
"Tutti dovrebbero prendere esempio da Jannik Sinner". Così l'ex tecnico di Sonego Gipo Arbino, parla del numero uno al mondo. (LEGGI TUTTO...)
20:00
Sinner, tutto sulla sfida contro Atmane
Tutte le info sulla sfida tra Jannim Sinner e il francese Atmane, valevole per le semifinali del torneo Atp 1000 di Cincinnati (LEGGI TUTTO...)