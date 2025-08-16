Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Sinner diretta Cincinnati: segui la semifinale contro Atmane tennis oggi

Il tennista azzurro affronta la rivelazione francese. In palio un posto nella finale dell'Atp 1000
2° Set8/16/2025, ore 7:10:
Jannik Sinner Ranking: 1
1
0
40
15
7
7
0
6
4
0
Terence Atmane Ranking: 136
8 min
Aggiorna

Dopo il successo nei quarti di finale contro Auger Aliassime (sconfitto in poco più di un'ora con il punteggio di 6-0, 6-2), Jannik Sinner cerca la finalissima del torneo di Cincinnati. L'avversario del tennista azzurro è il francese Atmane, vera rivelazione del torneo e capace di eliminare nell'ordine Nishioka, Cobolli, Fonseca, Fritz e Rune, perdendo solo due set. Segui la diretta della sfida...

21:58

Sinner vince il primo set 7-6 (4)

Jannik Sinner porta a casa il tie break e il primo set. L'azzurro si impone con il punteggio di 7-4.

21:54

Sinner avanti 5-2

Preciso al servizio e attento in risposta: Sinner allunga nel tie break: 5-2

21:51

Parte forte Sinner: 3-0 al tie break

Mini break per Sinner, che poi porta a casa i due punti sul servizio a favore: 3-0

21:49

Il primo set si decidera al tie brek: 6-6

Sinner (che chiude con un ace) mantiene il servizio e conferma il grande equilibrio. I due tennisti si portano sul 6-6 si giocheranno il primo set al tie break.

21:46

Atmane vola sul 6-5

Il tennista francese si conferma preciso e potente al servizio. Atmane si porta sul 6-5. Sinner ora servirà per provare ad andare al tie break.

21:43

Non si rompe l'equilibrio: 5-5

Ancora una volta Jannik Sinner tiene il servizio a zero: l'azzurro si porta sul 5-5. Non si rompe l'equilibrio.

21:39

Atmane si riporta avanti: 5-4

Grazie alla precisione al servizio Atmane porta a casa il game e si riporta avanti. Per Sinner solo un punto, grazie ad un gran recupero a rete. 

21:36

L'equilibrio non si spezza: 4-4

Ancora un game senza particolari problemi per Sinner, che sfrutta il servizio per riportarsi in parità: 4-4

21:33

Atmane tiene il servizio: 4-3

Ancora un turno di battuta perfetto per il francese, che concede solo un punto (bellissimo) a Sinner: 4-3 per il francese.

21:31

Sinner non sbaglia: 3-3

Doppio servizio vincente e una bella discesa a rete per Sinner, che si porta sul 40-0. Poi Atman sorprende l'azzurro che era sceso a rete: sul 40-15, il numero uno del mondo spiazza il francese con un gran dritto da fondo campo.

21:27

Atmane non sbaglia nulla: 3-2

Subito un servizio vincente per Atmane, che poi costringe Sinner all'errore da fondo campo. Il francese, prima manda in rete un dritto, poi chiude a rete con una bella volèe. Infine porta a casa il servizio con un servizio vincente.

21:24

Sinner pareggia: 2-2

Sinner parte forte e vola sul 30-0, poi (sorpreso dalla risposta di Atmane), manda sul fondo un passante. Sul 30-15, l'azzurro sale in cattedra e chiude due punti grazie al servizio.

21:20

Atmane perfetto al servizio: 2-1

Intraprendente e sicuro, Atmane tiene il servizio: da applausi una discesa a rete, accompagnata da una palla corta. 

21:18

Sinner risponde presente: 1-1

Sinner risponde immediatamente al giovane francese e tiene il servizio senza particolari problemi: 1-1.

21:15

Parte forte Atmane: 1-0

Gran partenza di Atmane con due ace: Sinner prova a reagire, ma il francese tiene il servizio grazie ad un gran dritto dopo la risposta del tennista azzurro.

21:12

Si parte: Atmane al servizio

Inizia la semifinale del torneo di Cincinnati tra Sinner e Atmane: al servizio il 23enne francese.

21:10

Riscaldamento in corso

Si scaldano sul campo i due giocatori: a breve l'inizio della sfida.

21:06

In campo Sinner e Atmane

Entrano in campo Jannik Sinner e il francese Atmane: a breve la semifinale del torneo di Cincinnati.

20:59

Tra poco Sinner e Atman in campo

Tra pochi minuti prenderà il via la gara tra Jannik Sinner e il francese Atman, valida per le semifinali del torneo di Cincinnati.

20:51

Atmane e il QI impressionante

Atmane è stato la rivelazione del torneo di Cincinnati ed ha incuriosito specialisti e addetti ai lavori. Tra le curiosità relative al tennista francese, spicca il fatto che abbia un QI di 158. E dopo il trionfo contro Rune ha firmato la telecamera scrivendo "Il paradosso di Fermi?". Un modo per chiedersi come sia finito a giocare la semfinale di un torneo prestigioso. 

20:38

Il montepremi del torneo di Cincinnati

PRIMO TURNO – € 20.741

SECONDO TURNO – € 30.780

TERZO TURNO – € 52.726

OTTAVI DI FINALE – € 90.109

QUARTI DI FINALE – € 165.051

SEMIFINALI – € 289.956

FINALISTA – € 521.923

VINCITORE – € 969.834

20:29

Sinner e i numeri mostruosi contro Auger Aliassime

Jannik SInner ha sconfitto in modo netto Auger Aliassime nei quarti di finale. Il tennista azzurro si è imposto con un netto 6-0, 6-2. I numeri della sfida contro il tennista canadese sono stati impressionani (LEGGI TUTTO...)

20:21

Tutto su Atmane, l'avversario di Sinner

Curiosità e caratteristiche di Atmane, il tennista francese che affronterà in semifinale Sinner e proytagonista di un cammino eccezionale a Cincinnati. (LEGGI TUTTO...)

20:13

Sinner e il ritorno di Ferrara

Il numero uno al mondo spiega la scelta di richiamare nel suo staff il preparatore atletico Ferrara: "Conosce alla perfezione il mio corpo". (LEGGI TUTTO...)

20:07

L'ex tecnico di Sonego elogia Sinner

"Tutti dovrebbero prendere esempio da Jannik Sinner". Così l'ex tecnico di Sonego Gipo Arbino, parla del numero uno al mondo. (LEGGI TUTTO...)

20:00

Sinner, tutto sulla sfida contro Atmane

Tutte le info sulla sfida tra Jannim Sinner e il francese Atmane, valevole per le semifinali del torneo Atp 1000 di Cincinnati (LEGGI TUTTO...)

Cincinnati, Usa

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere