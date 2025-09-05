Alcaraz-Djokovic diretta US Open: segui la semifinale. Tennis oggi LIVE

Due ex numeri uno del mondo pronti a dare spettacolo a New York. Si tratta del 21enne spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 Atp) e del 38enne serbo Novak Djokovic (n.7 Atp), che sul cemento di Flushing Meadows (all'Arthur Ashe Stadium) si affrontano oggi (5 settembre, ore 21 italiane circa) nella prima semifinale degli US Open (nell'altra Jannik Sinner se la vedrà con il canadese Felix Auger-Aliassime). Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
21:12
Alcaraz e Djokovic entrati in campo tra gli applausi
Carlos Alcaraz e Novak Djokovic hanno fatto il loro ingresso all'Arthur Ashe Stadium tra gli applausi del pubblico presente. Dopo il riscaldamento lo spagnolo e il tennis si sfideranno nella prima semifinale degli US Open 2025. Queste le parole di Nole nell'immediato pre-partita: "Questa semifinale alla mia età è un regalo - ha detto il serbo ai microfoni degli organizzatori -. Il quarto contro Fritz è stata una partita molto fisica ma ho avuto due giorni di riposo. Darò il massimo cercando di giocare il mio miglior tennis".
21:07
20:53
Sale l'attesa all'Arthur Ashe Stadium
Sale l'attesa tra il pubblico presente sugli spalti dell'Arthur Ashe Stadium, campo centrale di Flushing Meadows (cemento) dove alle ore 21 circa è in programma la sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, prima semifinale degli US Open 2025 (a seguire toccherà poi a Jannik Sinner contro il canadese Felix Auger-Aliassime).
20:46
20:39
20:32
US Open, il cammino dello spagnolo e del serbo fino alle semifinali
Carlos Alcaraz è approdato alle semifinali degli US Open 2025 senza lasciare per strada alcun set (impresa che in precedenza non gli era mai riuscita in uno Slam): sconfitti nell'ordine lo statunitense Reilly Opelka (6-4, 7-5, 6-4), gli azzurri Mattia Bellucci (6-1, 6-0, 6-3) e Luciano Darderi (6-2, 6-4, 6-0), il francese Arthur Rinderknech (battuto con il risultato di 7-6, 6-3, 6-4 e unico ad averlo costretto ad affrontare un tie-break) e il ceco Jiri Lehecka (6-4, 6-2, 6-4). La qualificazione di Novak Djokovic è arrivata invece grazie ai successi ottenuti contro gli statunitensi Learner Tien (6-1, 7-6, 6-2) e Zachary Svajda (6-7, 6-3, 6-1, 6-1), contro il britannico Cameron Norrie (6-4, 6-7, 6-2, 6-3), il tedesco Jan-Lennard Struff (6-3, 6-2, 6-2) e lo statunitense n.4 del mondo Taylor Fritz (6-3, 7-5, 3-6, 6-4). Alcaraz in questa edizione degli Us Open è stato finora in campo 9 ore e 33 minuti, Djokovic invece ha già giocato per un tempo totale di 12 ore e 59 minuti.
20:24
20:17
20:11
US Open, un torneo speciale per Carlos e per Nole: il motivo
Un appuntamento speciale quello degli US Open per Carlos Alcaraz e per Novak Djovic. A New York nel 2022 lo spagnolo ha infatti vinto il primo dei suoi 5 Slam (aggiungendo poi due titoli al Roland Garros e altri due a Wimbledon) e raggiunse allora per la prima volta la vetta del ranking Atp (che può riconquistare vincendo il torneo quest'anno o se Sinner perderà in semifinale). Sul cemento di Flushing Meadow invece il serbo ha ottenuto quattro successi e un significato particolare ha l'ultimo, quello del 2023, che gli ha consentito di eguagliare a quota 24 Slam l'australiana Margaret Smith Court (a +1 su Serena Williams, +2 su Rafa Nadal e a +4 su Roger Federer).
20:05
Il bilancio dei precedenti tra Alcaraz e Djokovic
Prima sfida in assoluto sul cemento degli Us Open tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, che sino però già affrontati otto volte nel circuito Atp. Il bilancio sorride al 38enne serbo (arrivato a New York da n.7 Atp), capace di vincere gli ultimi due confronti: con un doppio tie-break il successo nella finale per l'oro olimpico sulla terra rossa di Parigi lo scorso anno, in quattro set (4-6, 6-4, 6-3, 6-4) quello ottenuto in questa stagione nei quarti degli Australian Open (cemento). Le altre tre vittorie di Nole sono arrivate invece tutte nel 2023: in quattro set (6-3, 5-7, 6-1, 6-1) nella semifinale del Roland Garros (terra rossa), in tre set (5-7, 7-6, 7-6) nella finale del Masters 1000 di Cincinnati e poi in due set (6-3, 6-2) nelle semifinali delle Atp Finals (cemento indoor). Tre invece le affermazioni di Alcaraz che nel 2022 vinse in tre set (6-7, 7-5, 7-6) la semifinale del Masters 1000 di Madrid (terra rossa), nel 2023 in cinque set (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4) la finale di Wimbledon (erba) e nel 2024 in tre set (6-2, 6-2, 7-6) una nuova finale dello Slam londinese.
20:00
