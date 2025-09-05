Alcaraz-Djokovic diretta US Open: segui la semifinale. Tennis oggi LIVE

21:12

Alcaraz e Djokovic entrati in campo tra gli applausi

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic hanno fatto il loro ingresso all'Arthur Ashe Stadium tra gli applausi del pubblico presente. Dopo il riscaldamento lo spagnolo e il tennis si sfideranno nella prima semifinale degli US Open 2025. Queste le parole di Nole nell'immediato pre-partita: "Questa semifinale alla mia età è un regalo - ha detto il serbo ai microfoni degli organizzatori -. Il quarto contro Fritz è stata una partita molto fisica ma ho avuto due giorni di riposo. Darò il massimo cercando di giocare il mio miglior tennis".

21:07

20:53

Sale l'attesa all'Arthur Ashe Stadium

Sale l'attesa tra il pubblico presente sugli spalti dell'Arthur Ashe Stadium, campo centrale di Flushing Meadows (cemento) dove alle ore 21 circa è in programma la sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, prima semifinale degli US Open 2025 (a seguire toccherà poi a Jannik Sinner contro il canadese Felix Auger-Aliassime).

20:46

20:39

20:32

US Open, il cammino dello spagnolo e del serbo fino alle semifinal i

Carlos Alcaraz è approdato alle semifinali degli US Open 2025 senza lasciare per strada alcun set (impresa che in precedenza non gli era mai riuscita in uno Slam): sconfitti nell'ordine lo statunitense Reilly Opelka (6-4, 7-5, 6-4), gli azzurri Mattia Bellucci (6-1, 6-0, 6-3) e Luciano Darderi (6-2, 6-4, 6-0), il francese Arthur Rinderknech (battuto con il risultato di 7-6, 6-3, 6-4 e unico ad averlo costretto ad affrontare un tie-break) e il ceco Jiri Lehecka (6-4, 6-2, 6-4). La qualificazione di Novak Djokovic è arrivata invece grazie ai successi ottenuti contro gli statunitensi Learner Tien (6-1, 7-6, 6-2) e Zachary Svajda (6-7, 6-3, 6-1, 6-1), contro il britannico Cameron Norrie (6-4, 6-7, 6-2, 6-3), il tedesco Jan-Lennard Struff (6-3, 6-2, 6-2) e lo statunitense n.4 del mondo Taylor Fritz (6-3, 7-5, 3-6, 6-4). Alcaraz in questa edizione degli Us Open è stato finora in campo 9 ore e 33 minuti, Djokovic invece ha già giocato per un tempo totale di 12 ore e 59 minuti.

20:24

20:17

20:11

US Open, un torneo speciale per Carlos e per Nole: il motiv o

Un appuntamento speciale quello degli US Open per Carlos Alcaraz e per Novak Djovic. A New York nel 2022 lo spagnolo ha infatti vinto il primo dei suoi 5 Slam (aggiungendo poi due titoli al Roland Garros e altri due a Wimbledon) e raggiunse allora per la prima volta la vetta del ranking Atp (che può riconquistare vincendo il torneo quest'anno o se Sinner perderà in semifinale). Sul cemento di Flushing Meadow invece il serbo ha ottenuto quattro successi e un significato particolare ha l'ultimo, quello del 2023, che gli ha consentito di eguagliare a quota 24 Slam l'australiana Margaret Smith Court (a +1 su Serena Williams, +2 su Rafa Nadal e a +4 su Roger Federer).

20:05

Il bilancio dei precedenti tra Alcaraz e Djokovic

Prima sfida in assoluto sul cemento degli Us Open tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, che sino però già affrontati otto volte nel circuito Atp. Il bilancio sorride al 38enne serbo (arrivato a New York da n.7 Atp), capace di vincere gli ultimi due confronti: con un doppio tie-break il successo nella finale per l'oro olimpico sulla terra rossa di Parigi lo scorso anno, in quattro set (4-6, 6-4, 6-3, 6-4) quello ottenuto in questa stagione nei quarti degli Australian Open (cemento). Le altre tre vittorie di Nole sono arrivate invece tutte nel 2023: in quattro set (6-3, 5-7, 6-1, 6-1) nella semifinale del Roland Garros (terra rossa), in tre set (5-7, 7-6, 7-6) nella finale del Masters 1000 di Cincinnati e poi in due set (6-3, 6-2) nelle semifinali delle Atp Finals (cemento indoor). Tre invece le affermazioni di Alcaraz che nel 2022 vinse in tre set (6-7, 7-5, 7-6) la semifinale del Masters 1000 di Madrid (terra rossa), nel 2023 in cinque set (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4) la finale di Wimbledon (erba) e nel 2024 in tre set (6-2, 6-2, 7-6) una nuova finale dello Slam londinese.

20:00

Flushing Meadows, New York (Usa)