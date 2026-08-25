Italia-Slovacchia Europei volley: come vederla in tv e streaming

Italia-Slovacchia, i precedenti

II precedenti tra Italia e Slovacchia sorridono alle azzurre, che si sono aggiudicate tutte le cinque sfide fin qui disputate. L'ultimo confronto risale al 22 agosto 2025 quando le ragazze di Velasco vinsero con un sonoro 3-0 (25-20, 25-14, 25-17) nella prima sfida dei Mondiali.

Italia-Slovacchia, quando e dove si gioca

La sfida tra Italia e Slovacchia si disputerà oggi in Svezia, con inizio alle ore 16:00

Italia-Slovacchia, dove vederla in tv

II match tra Italia e Slovacchia, valido come quarta giornata del girone D degli Europei sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Rai 2, Sky Sport Arena (canale 204); in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN.