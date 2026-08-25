Italia-Slovacchia Europei volley: come vederla in tv e streaming
Tre vittorie nelle prime tre gare: la Nazionale di Julio Velasco continua il suo percorso negli Europei svedesi. Dopo aver sconfitto le padrone di casa, le azzure tornano in campo nella quarta giornata del girone D, per affrontare la Slovacchia, guidata dall'italiano Martino Volpini.
Italia-Slovacchia, i precedenti
II precedenti tra Italia e Slovacchia sorridono alle azzurre, che si sono aggiudicate tutte le cinque sfide fin qui disputate. L'ultimo confronto risale al 22 agosto 2025 quando le ragazze di Velasco vinsero con un sonoro 3-0 (25-20, 25-14, 25-17) nella prima sfida dei Mondiali.
Italia-Slovacchia, quando e dove si gioca
La sfida tra Italia e Slovacchia si disputerà oggi in Svezia, con inizio alle ore 16:00
Italia-Slovacchia, dove vederla in tv
II match tra Italia e Slovacchia, valido come quarta giornata del girone D degli Europei sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Rai 2, Sky Sport Arena (canale 204); in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN.
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