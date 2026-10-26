Il Volley S3 con Vermiglio a Cascina
CASCINA (PISA)-Il Volley S3 ha fatto tappa nel territorio pisano con un appuntamento dedicato ai più piccoli negli spazi antistanti il punto vendita Decathlon di Navacchio, nel comune di Cascina. Un’occasione per avvicinare bambini e ragazzi alla pallavolo attraverso il gioco, sperimentando i primi gesti tecnici con la rete abbassata e vivendo un’esperienza all’insegna del divertimento e della condivisione.
A rendere la giornata ancora più speciale è stata la presenza di Valerio Vermiglio, campione d’Europa con la Nazionale e testimonial del progetto Volley S3, che ha giocato insieme ai giovanissimi partecipanti, coinvolgendoli e trasmettendo loro la passione per la pallavolo.
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