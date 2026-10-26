Il Volley S3 con Vermiglio a Cascina

CASCINA (PISA)-Il Volley S3 ha fatto tappa nel territorio pisano con un appuntamento dedicato ai più piccoli negli spazi antistanti il punto vendita Decathlon di Navacchio, nel comune di Cascina. Un’occasione per avvicinare bambini e ragazzi alla pallavolo attraverso il gioco, sperimentando i primi gesti tecnici con la rete abbassata e vivendo un’esperienza all’insegna del divertimento e della condivisione.