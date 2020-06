A Bergamo profumo di gioventù con Ceccato

BERGAMO- La linea verde della nuova Olimpia Bergamo prosegue con l’investimento sul talentuoso Giovanni Ceccato: sarà il palleggiatore in seconda del team bergamasco alla corte di coach Graziosi. Il giovane regista veneto di Bassano del Grappa, classe 1999 per 193 cm ha alle spalle esperienze di prestigio nel team di Piacenza e Brescia; dopo essere cresciuto nelle giovanili di Bassano del Grappa si trasferisce a Monza e Milano in serie B, con Piacenza vince la Coppa Italia e a seguire raggiunge la promozione in Superlega proprio contro l’Olimpia Bergamo.

Nell’anno di esperienza a Brescia ha potuto imparare molto da capitan Tiberti e quest’anno potrà arricchirsi dei preziosi consigli di coach Graziosi, seguendo la linea improntata su giovani estrosi e capaci presente nei progetti del team orobico.

LE PAROLE DI GIOVANNI CECCATO-

« Sono contentissimo di venire a giocare a Bergamo, perchè è una squadra ambiziosa che ho avuto modo di incontrare sia un anno fa quando ero a Piacenza sia la scorsa stagione con Brescia in campionato e nelle due finali di Coppa Italia, che ho vinto una volta e perso nell’ultima occasione. Sono carichissimo perchè è un team che mi è sempre piaciuto molto, ho sempre ritenuto fosse forte, e in particolare sono invogliato a lavorare con mister Graziosi di cui mi hanno sempre parlato benissimo: sono curioso e stimolato di poter apprendere da lui, con i giovani ha sempre fatto bene e questo è il motivo principale per cui ho deciso di accettare subito l’offerta. Spero che il campionato cominci presto perchè non ne posso più di stare fermo, soprattutto dopo un finale così strano e drammatico ».

Ceccato ha avuto la fortuna di lavorare con dei guru del volley in questi anni:

« Con Piacenza mi sono confrontato con campioni di spessore che hanno fatto la storia della pallavolo tra cui Fox Fei e lo scorso anno a Brescia con lo stesso Cisolla nonchè Tiberti che ho potuto osservare e con cui mi sono allenato: esperienze che mi hanno formato e da cui ho appreso molto. Non vedo l’ora di ricominciare a mettere piede in campo, speriamo sia un’ottima annata e di poter mettere questa esperienza a servizio della squadra ».