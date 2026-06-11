Volley Mercato: Porto Viro richiama Nicola Tiozzo 

PORTO VIRO (ROVIGO) - Nicola Tiozzo, dopo due stagioni nelle quali ha giocato a Cantù e ad Aversa, torna a giocare a Porto Viro dove è stato protagonista nella stagione 2023/2024. Lo schiacciatore classe 1993, originario di Chioggia e alto 198 centimetri, ha firmato con il club del presidente Veronese un contratto biennale, fino al 2028.

LA CARRIERA

Tiozzo è stato uno dei punti di riferimento della prima squadra deltina nella stagione 2023/2024, chiusa con 393 punti realizzati e il raggiungimento delle semifinali sia nei Play Off che in Coppa Italia, miglior risultato di sempre in post season per Porto Viro.

Dopo l’esperienza in Polesine, il posto quattro veneto ha vestito le maglie di Cantù e Aversa. Con i campani, nell’ultima stagione, ha centrato ancora una volta le semifinali Play Off, mettendo a segno 400 punti in 33 gare e portando il suo score complessivo in Serie A a quota 3533 punti realizzati in 356 incontri.

Cresciuto nelle giovanili del Volley Treviso, Tiozzo vanta 12 stagioni di Serie A in carriera – 11 in A2 e una in SuperLega con Sora nel 2016/2017 – oltre a due Coppe Italia di A2 conquistate con Roma (2017/2018) e Bergamo (2019/2020) e alla medaglia d’oro con la nazionale azzurra ai Giochi del Mediterraneo del 2018.

Le parole di Nicola Tiozzo

« Per me tornare al Delta è stata una scelta abbastanza naturale, che preparavo da tempo. La società mi ha presentato un progetto ambizioso e la ringrazio per avermi dato questa possibilità, dimostrandomi interesse e fiducia fin da subito. Una carta determinante, però, è stata anche l’affetto dei tifosi nerofucsia, che mi sono sempre stati vicini anche quando giocavo in altre squadre. Li saluto, li ringrazio e non vedo l’ora di ritrovarli. Della mia prima stagione qui porto nel cuore tanti ricordi, dentro e fuori dal campo: esperienze positive che mi hanno lasciato un affetto speciale per la società e per tutto l’ambiente. Anche perché, per me, Porto Viro è praticamente casa ».

Rispetto a due anni fa, Tiozzo ritrova una realtà sportiva cresciuta, più consapevole e sempre più radicata nel territorio:

« Sicuramente sono cambiate tante cose da quando sono andato via. Un pensiero speciale va a Toni (Sturaro, dirigente del Delta Volley scomparso lo scorso agosto, ndr), che nella mia prima esperienza è stata la persona che per prima mi ha aiutato ad ambientarmi. In generale, credo che la società abbia acquisito ancora più esperienza nell’affrontare la categoria e che sia sempre più consolidata nel territorio. Spero di poter aiutare a portare ancora più entusiasmo in una piazza dove l’entusiasmo non manca di sicuro ».

E Nicola Tiozzo com’è cambiato in questi due anni?

« Sono sempre lo stesso, chioggiotto. In questi due anni ho vissuto esperienze molto formative, che mi porto dietro soprattutto per la capacità di superare i momenti di difficoltà. Per il resto rimango il solito combattente e spero di riuscire ad aiutare la squadra nel migliore dei modi, soprattutto quando ci sarà da stringere i denti ».

A proposito della prossima Serie A2, Tiozzo aggiunge:

« Dovremo affrontarla con molta serietà, preparazione e convinzione. Ormai è un campionato che non lascia spazio a distrazioni: le squadre attrezzate sono tante e bisognerà stare sul pezzo tutte le domeniche. Dovremo partire convinti, ma ragionando un obiettivo alla volta. Il primo, per me molto importante, sarà creare una buona coesione di gruppo, prima tra di noi e poi con tutto l’ambiente. Riuscire a costruire una sinergia forte tra questi due elementi può portarci lontano. La squadra mi piace e penso che ci sia il giusto equilibrio tra giovani e giocatori più esperti. Il nostro punto di forza dovrà essere l’umiltà, insieme alla voglia personale di emergere che ognuno di noi porterà in palestra ogni giorno ».