Volley Mercato: Monza chiama in Superlega Bara Fall

LA CARRIERA

Nato a Dakar, in Senegal, ma in possesso della nazionalità italiana, Fall approda nella massima serie dopo un percorso di costante crescita e importanti risultati raggiunti nelle categorie inferiori. L'ultimo biennio in A2 con Macerata ha confermato tutte le sue qualità: nella stagione 2025/26 è stato il terzo miglior centrale per punti realizzati in cadetteria, con 235 palloni messi a terra. Numeri e prestazioni che non sono passati inosservati al club brianzolo, deciso a puntare su di lui per il prossimo campionato di SuperLega.

Le parole di Bara Fall

« Ho sempre ammirato questa società, molto organizzata sia a livello giovanile che con la prima squadra. La chiamata di Monza per me rappresenta un sogno che si avvera: poter far parte di un club come questo è un’emozione unica ».

Il nuovo centrale della Vero Volley guarda alla prossima stagione con entusiasmo e determinazione:

« Affronterò questa annata con tanta voglia di imparare e di mettermi in gioco, per continuare a crescere e migliorare. Che tipo di giocatore sono? Posso dire di essere un centrale a cui piace contribuire in ogni fondamentale pur di aiutare la squadra”. Infine, un messaggio per il pubblico monzese: “Non vedo l’ora di incontrare e conoscere tutti i tifosi. Avremo bisogno della loro spinta come se fossero in campo con noi ».