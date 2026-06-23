Volley Mercato: Napoli annuncia Luzzi e Mastrangelo

NAPOLI- Va completandosi il roster della neonata Virtus Volley Napoli che ha ufficializzato in queste ore gli ingaggi del libero Davide Luzzi, giovane talento italiano che andrà a rinforzare il reparto difensivo azzurro in vista della nuova stagione, e del ventinovenne palleggiatore Roberto Mastrangelo che ha già giocato in passato nel team campano.

Davide Luzzi

Nato a Taranto il 5 marzo 2004, Luzzi è un libero di 180 centimetri, cresciuto in una delle realtà più importanti della pallavolo pugliese. Dopo gli esordi con la Frascolla Taranto, ha proseguito il proprio percorso con la NVG Joy Volley, la Materdomini Castellana Grotte e il Volley Club Grottaglie, maturando esperienze significative nei campionati nazionali.

Nelle ultime stagioni ha vestito la maglia della Gioiella Prisma Taranto, disputando campionati di SuperLega e consolidando il proprio percorso tra i professionisti, distinguendosi per affidabilità in ricezione, qualità difensive e grande personalità nonostante la giovane età.

Determinazione, sacrificio e voglia di crescere: caratteristiche che fanno di Davide uno dei prospetti più interessanti nel ruolo di libero.

Roberto Mastrangelo

Campano doc, Roberto ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo con la Normanna Academy Aversa, per poi proseguire il proprio percorso con il Team Volley Napoli, dove ha militato dal 2019 al 2022, crescendo costantemente fino a conquistare il salto nei campionati nazionali.

Dalla stagione 2022/2023 ha sempre disputato campionati di vertice: prima in Serie A2 con Cave del Sole Lagonegro, poi in Serie A3 con lo stesso club e successivamente in Serie A2 con Cuneo, dove ha vissuto una stagione straordinaria culminata con la promozione in SuperLega e la conquista della Supercoppa A2 Credem Banca.

Nell’ultima annata ha vestito la maglia della Emma Villas Codyeco Lupi Siena.

Atleta intelligente, dotato di ottima visione di gioco e grande personalità, Mastrangelo rappresenta un innesto di assoluto valore per il progetto della Virtus Volley Napoli, che continua a puntare su qualità, ambizione e forte identità territoriale.