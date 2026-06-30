Volley Mercato: Reggio Calabria punta su Alessandro Bruno

REGGIO CALABRIA-Un giovane talento che arriva da Catania, conterraneo del palleggiatore del club, l’ex azzurro, Davide Saitta,per la Domotek Volley. A Reggio Calabria. arriva il libero Alessandro Bruno giovane e talentuoso libero classe 2007, proveniente dalla Gupe Volley di Catania. Il giovane atleta andrà a condividere il reparto con il confermatissimo Saverio De Santis, colonna portante del progetto Domotek e pilastro del reparto difensivo.Lo staff tecnico, coordinato da Mister Antonio Polimeni, avrà ora a disposizione un elemento dal grande impatto e con ampi margini di miglioramento, inserito in un percorso formativo pensato per valorizzarne le potenzialità in una categoria impegnativa come la Serie A2.