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Volley Mercato: Reggio Calabria punta su Alessandro Bruno

Volley Mercato: Reggio Calabria punta su Alessandro Bruno

Il diciannovenne libero proviene dalla Gupe Catania con la quale ha disputato il campionato di serie B. Sarà l'alternativa al titolare, il confermatissimo Saverio De Santis
1 min
TagsbrunoDOMOTEK

REGGIO CALABRIA-Un giovane talento che arriva da Catania, conterraneo del palleggiatore del club, l’ex azzurro, Davide Saitta,per la Domotek Volley. A Reggio Calabria. arriva il libero Alessandro Bruno giovane e talentuoso libero classe 2007, proveniente dalla Gupe Volley di Catania. Il giovane atleta andrà a condividere il reparto con il confermatissimo Saverio De Santis, colonna portante del progetto Domotek e pilastro del reparto difensivo.Lo staff tecnico, coordinato da Mister Antonio Polimeni, avrà ora a disposizione un elemento dal grande impatto e con ampi margini di miglioramento, inserito in un percorso formativo pensato per valorizzarne le potenzialità in una categoria impegnativa come la Serie A2.

 LA CARRIERA

Alto 1.85 metri, Bruno arriva a Reggio Calabria con un curriculum giovanile di tutto rispetto. L’atleta è reduce da un biennio significativo in Serie B alla Gupe Catania e vanta un percorso di formazione che lo ha visto protagonista a livello nazionale: sei partecipazioni alle finali nazionali per le categorie Under 19, Under 17 e Under 15, oltre a due Trofei delle Regioni.

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