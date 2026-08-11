Europei: De Marinis lancia Gottardi/Orsi Toth

STARE JABLONKI (POLONIA)- Prenderà il via domani, mercoledì 12 agosto, la trentaquattresima edizione dei Campionati Europei di beach volley . Nel tabellone femminile l’Italia sarà rappresentata da Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth. La coppia federale, testa di serie numero 3 del torneo e proveniente dall’ottimo quarto posto all’Elite16 di Amburgo (Germania), esordirà nella manifestazione (pool C) domani alle ore 11.30 contro la Lituania di Vasiliauskaite/Kliokmanaite. Il girone sarà completato poi da due team tedeschi: Bock/Kunst e Paul/Lippmann. Come noto, anche la formazione tricolore composta da Claudia Scampoli e Giada Bianchi avrebbe dovuto partecipare alla rassegna polacca, ma l’infortunio alla mano rimediato da Scampoli ha costretto lo staff azzurro a ufficializzare il forfait per la coppia.

Per Gottardi e Orsi Toth, che l’anno scorso a Düsseldorf (Germania) chiusero l’Europeo al quinto posto, si tratta della seconda rassegna continentale consecutiva come coppia. Valentina Gottardi sarà, dunque, alla quinta partecipazione europea dopo le edizioni di Monaco di Baviera 2022 (5° posto), Vienna 2023 (5° posto) e L’Aia 2024 (medaglia d’argento) giocate in squadra con Marta Menegatti. Per Reka si tratterà invece della quarta apparizione: Monaco di Baviera 2022 in coppia con Sara Breidenbach (9° posto), L’Aia 2024 con Giada Bianchi (9° posto) e Düsseldorf 2025 proprio con Gottardi.

Nella stagione 2026 Valentina e Reka hanno preso parte a quattro Elite16 del Beach Pro Tour, a una tappa del Campionato Italiano Assoluto e alle finali di CEV Nations Cup. Nei tornei del BPT a Brasilia (Brasile), Ostrava (Repubblica Ceca), Gstaad (Svizzera) e Amburgo (Germania) sono arrivati rispettivamente un secondo, due noni e un quarto posto. Nella tappa di Campionato Italiano a Falconara Marittima (AN) le azzurre hanno invece centrato il gradino più alto del podio, mentre alla CEV Nations Cup è arrivata la medaglia d’argento.

Da segnalare che la rassegna continentale polacca avrà una doppia valenza dato che la formazione vincitrice, sia nel tabellone maschile che in quello femminile, staccherà il pass diretto per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Le parole del DT delle squadre femminili Caterina De Marinis

« Valentina e Reka stanno bene. Hanno l’umore alto perché ad Amburgo abbiamo disputato un ottimo torneo e ci sono state tantissime cose positive e spunti sui quali lavorare per il futuro. È mancata sicuramente la ciliegina sulla torta che sarebbe stata andare sul podio, però mi sento di dire abbiamo meritato di stare tra le prime squadre dell’Elite16. Le ragazze hanno tantissima voglia di giocare, perché quest’anno per vari motivi non abbiamo giocato tantissimo ».

L’ingresso da coppia testa di serie numero 3 del seeding:

« Sicuramente Vale e Reka hanno dimostrato di poter stare nella posizione in cui sono oggi. Hanno una continuità di risultati nel tempo e questo è molto importante. Solo così possiamo pensare di poter fare medaglia a una competizione importante come l’Europeo ».

Sul forfait di Claudia Scampoli e Giada Bianchi:

« Sono state un po’ sfortunate, sono sicura che Giada e Claudia avrebbero fatto un ottimo torneo perché, anche in altre occasioni, hanno dimostrato di poter competere contro le squadre più forti. Abbiamo aspettato fino all’ultimo per cancellare la squadra dal torneo però purtroppo non c’è stato niente da fare. Stanno facendo comunque un ottimo lavoro e le rivedremo presto in campo ».

CALENDARIO GARE

12/08: Pool

13/08: Pool e Sedicesimi di finale

14/08: Ottavi e Quarti di finale

15/08: Semifinali

16/08: Finali

LE POOL

Pool A

Tina Graudina/Anastasija Samoilova (LAT)

Davidova/Khmil (UKR)

Izuzquiza/Tania Moreno Matveeva (ESP)

Hollas, H./Remmelg (EST)

Pool B

Stam/Schoon (NED)

Vieira/Chamereau (FRA)

Dumbauskaite/Grudzinskaite G. (LTU)

Jundzill/Jaroszczak (POL)

Pool C

Gottardi/Orsi Toth (ITA)

Bock/Kunst (GER)

Paul/Lippmann (GER)

Vasiliauskaite/Kliokmanaite (LTU)

Pool D

Müller/Tillmann (GER)

Hogenhout/Konink (NED)

Svozilova/Stochlova (CZE)

Kropidłowska/Lodej (POL)

Pool E

Mäder/Kernen (SUI)

Klinger D./Klinger R. (AUT)

Ittlinger/Grüne (GER)

Villám/Kun (HUN)

Pool F

Brunner/Hüberli (SUI)

Kylie Neuschaeferova/Maixnerova (CZE)

Placette/Richard (FRA)

Michalska/Okla (POL)

Pool G

Paulikiene/Raupelyte (LTU)

Anouk Vergé-Dépré/Zoé Vergé-Dépré (SUI)

Pavelková K./Pavelková A. (CZE)

Kielak/Kudlik (POL)

Pool H

Lunio/Kruczek (POL)

Vergara/Gonzalez (ESP)

Serdiuk/Romaniuk (UKR)

Lazarenko/Kurnikova (UKR)

Lo staff azzurro

Lo staff azzurro sarà composto da: Caterina De Marinis (Direttore Tecnico e Allenatore), Ettore Marcovecchio (allenatore), Manuela Vellecco (Fisioterapista).