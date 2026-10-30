Svelato il logo dei Mondiali Maschili 2027

L’ispirazione è venuta ai designer dal trofeo stesso, dalla Coppa che verrà consegnata ai vincitori. I realizzatori del disegno ne hanno rielaborato la forma, trasformandola in un segno grafico minimalista capace di catturare lo spirito del gioco e di adattarsi a tutti i formati richiesti