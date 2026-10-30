Svelato il logo dei Mondiali Maschili 2027
LOSANNA (SVIZZERA)- E’ stato svelato oggi il logo ufficiale della Coppa del Mondo di pallavolo maschile FIVB 2027, che si terrà in Polonia dal 10 al 26 settembre. Il logo costituisce l'identità visiva dell’evento, e sarà utilizzato già in occasione del sorteggio di giovedì 3 dicembre.
L’ispirazione del logo è venuta ai designer dal trofeo stesso, dalla Coppa che verrà consegnata ai vincitori. I realizzatori del disegno ne hanno rielaborato la forma, trasformandola in un segno grafico minimalista capace di catturare lo spirito del gioco e di adattarsi a tutti i formati richiesti dallo sport moderno.
Quattro concetti si fondono in un unico simbolo:
Il trofeo: la sagoma del premio a cui ambiscono tutte le 32 squadre partecipanti.
Il mondo: un cerchio al centro, a rappresentare un torneo che unisce nazioni provenienti da ogni continente.
La rete: una curva ampia, la linea su cui si sviluppa ogni scambio.
I giocatori in azione: mani protese verso l'alto e un pallone che sale, a evocare il momento della schiacciata e del muro.
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