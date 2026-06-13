VNL: De Giorgi presenta Italia-Turchia

Le parole del CT Ferdinando De Giorgi

« Dopo queste prime due uscite mi soddisfa vedere tutti i ragazzi molto coinvolti e molto compatti. Credo che siano state due partite giocate con grande intensità, certamente con degli alti e bassi che si possono migliorare. C’è stato uno spirito di squadra importante e alcune cose tecniche sono state fatte abbastanza bene. Nell’ultima partita contro la Germania si è aggiunto ulteriore valore perché hanno giocato altri tre o quattro giocatori che, entrando, hanno dato energia, forza e qualità. Questo ci ha permesso poi di vincere la partita. La VNL è molto particolare perché non si arriva a giocare con una grande quantità di allenamenti, quindi c’è da raggiungere il risultato sportivo, ma anche da portare avanti un processo di miglioramento costante. Bisogna crescere attraverso piccoli passi, partita dopo partita. Tutti i giocatori sono tranquilli e siamo venuti qui per battagliare, come abbiamo fatto anche con la Francia, pur avendo poi perso. È stata una partita giocata punto a punto e, alla fine, ci siamo tenuti le cose buone, lavorando su ciò che potevamo migliorare per la partita successiva. È importante, nel percorso di questa squadra e nella costruzione di un patrimonio non solo tecnico ma anche caratteriale, dare continuità a questo aspetto. In questa VNL sono in atto alcune sperimentazioni regolamentari e stiamo vedendo che ci sono diverse discussioni nelle varie partite. Certamente tutto questo sistema deve ancora assestarsi un po’, però noi dobbiamo essere bravi anche quando ci troviamo in situazioni oggettivamente non corrette nei nostri confronti, come è successo ieri con la Germania. In quel caso abbiamo continuato a pensare a noi stessi, trasformando queste situazioni in un atteggiamento positivo. Da questo gruppo molto giovane sto ricevendo risposte positive. Tutto fa parte del percorso di crescita che abbiamo cominciato e portato avanti dal 2021. Abbiamo sempre inserito giocatori che sono il prodotto del lavoro delle società e della Federazione, insieme a tutte le selezioni giovanili. Credo che la Nazionale seniores debba dare opportunità a chi merita e a chi cresce. Questo è ciò che cerco di fare attraverso il mio lavoro. Tornando all’attualità, questo spirito di sacrificio lo vedo nel gruppo presente qui in Canada: tutti hanno quella mentalità e quell’atteggiamento di cui questa Nazionale ha bisogno ».

I precedenti Italia-Turchia

22 vittorie, 3 sconfitte, 25 totali.



I precedenti Italia-Usa

51 vittorie, 41 sconfitte, 92 totali.

Gli azzurri in Canada:

Palleggiatori: 2. Paolo Porro, 26. Mattia Boninfante,

Centrali: 20. Pardo Mati, 18. Giovanni Sanguinetti, 25. Giovanni Gargiulo, 30. Leandro Mosca

Schiacciatori: 9. Francesco Sani, 12. Mattia Bottolo, 17. Luca Porro, 24. Mattia Orioli

Opposti: 11. Kamil Rychlicki, 23. Alessandro Bovolenta

Gli avversari

TURCHIA

Palleggiatori: 17. Murat Yenipazar, 23. Muhammed Kaya

Centrali: 3. Ahmet Tümer, 4. Ahmet Samet Baltaci, 5. Marko Matić, 7. Bedirhan Bülbül

Schiacciatori: 6. Gökçen Yüksel, 8. Cafer Kirkit, 10. Mirza Lagumdzija, 20. Efe Bayram

Opposti: 1. Kaan Gürbüz, 12. Adis Lagumdzija

Liberi: 11. Beytullah Hatipoğlu, 19. Berkay Bayraktar

STATI UNITI

Palleggiatori: 14. Micah Ma'a, 15. Andrew Rowan

Centrali: 4. Jeffrey Jendryk, 12. Michael Marshman, 13. Taylor Averill, 24. Merrick McHenry

Schiacciatori: 1. Matthew Anderson, 6. Cooper Robinson, 20. Ethan Champlin, 29. Jordan Ewert

Opposti: 17. Jake Hanes, 18. Cole Hartke

Liberi: 3. Mason Briggs, 22. Erik Shoji

CALENDARIO E RISULTATI POOL 1 – OTTAWA (CANADA)

Mercoledì 10 giugno

Turchia-Usa 1-3 (20-25, 25-20, 20-25, 23-25); Italia-Francia 2-3 (25-19, 27-29, 25-23, 23-25, 14-16)

Giovedì 11 giugno:

Canada- Germania 2-3 (26-24, 19-25, 25-20, 21-25, 13-15), Italia-Germania 3-1 (25-20, 20-25, 25-21, 33-31)

Venerdì 12 giugno

Canada- Francia 3-1 (25-20, 25-18. 21-25, 27-25); Germania-USA 0-3 (22-25, 15-25, 20-25)

Sabato 13 giugno

ore 1:30 Turchia-Francia; ore 22:00 Canada-USA;

Domenica 14 giugno

ore 1:30 Turchia-Italia, ore 17:00 Germania-Francia; ore 20:30 Canada-Turchia; ore 24:00 USA-Italia.

*orari di gioco italiani