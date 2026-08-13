KOSZALIN (POLONIA)- A seguito dell’infortunio riportato ieri sera durante la gara Italia-Ucraina, valida per la seconda giornata del Memorial Agata Mróz-Olszewska a Koszalin, Loveth Omoruyi è stata sottoposta questa mattina ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’atleta si dovrà sottoporre a intervento chirurgico.

Le parole del presidente Giuseppe Manfredi

« Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto ieri sera a Loveth. Le siamo vicini in questo momento così delicato e le garantiremo tutto il nostro sostegno nel percorso che dovrà affrontare. La Federazione come sempre sarà al fianco del club di appartenenza della giocatrice con la massima disponibilità e supporto ».