Giochi del Mediterraneo: Fanizza lancia gli azzurri

Un’estate italiana, quindi, per il volley maschile, disciplina che ha sempre visto l’Italia ai vertici dei Giochi del Mediterraneo. Gli azzurri, anche per questa edizione guidati da Vincenzo Fanizza, si presentano con al collo la medaglia di bronzo del 2022, rassegna che si svolse a Orano, in Algeria, quando la squadra italiana ebbe la meglio sulla Francia per 3-1 nella finale per il 3°/4° posto. All’edizione che inizierà in questi giorni in Puglia, si presentano, per il torneo maschile, 11 squadre suddivise in due gironi, uno da cinque e uno da sei, con l’esordio per gli azzurri fissato per giovedì 20 agosto contro il Portogallo (ore 18). L'Italia è inserita nella Pool A insieme a Francia, Tunisia, Algeria, Serbia e Portogallo.

Il bronzo del 2022 portò a 11 le medaglie vinte dalla Nazionale maschile ai Giochi del Mediterraneo: 7 ori (1959, 1983, 1991, 2001, 2009, 2013, 2018); 2 argenti(1963, 1975); 2 bronzi (1987, 2022).

L’ultima volta che i Giochi del Mediterraneo furono organizzati in Italia risale al 2009, a Pescara, mentre la prima edizione risale al 1951 quando ad ospitare la manifestazione fu Alessandria d’Egitto.

I Giochi del Mediterraneo presentano, per questa edizione, 33 discipline sportive per un totale di 3.854 atleti partecipanti provenienti da 26 Paesi e 2 sport dimostrativi (baseball5 e kick boxing). L’Italia sarà presente con 498 atleti, reduce da ben cinque edizioni da vincitrice del medagliere: Orano 2022 (Algeria), Tarragona 2018 (Spagna), Mersin 2013 (Turchia), Pescara 2009 (Italia) e Almeria 2005 (Spagna). Nel 2001, a vincere il medagliere a Tunisi (Tunisia), fu la Francia.

I 13 convocati

Damiano Catania (Powervolley Milano); Federico Crosato (Sir Safety Perugia); Francesco D'Amico (Verona Volley); Alessandro Fanizza (Cisterna Volley); Diego Frascio (Volley Milano); Tim Held, Mattia Orioli, Andrea Truocchio (Pallavolo Padova); Filippo Mancini (Atlantide Pallavolo Brescia); Leandro Aussibio Mosca (Cuneo Volley); Marco Pellacani (Scuola Pallavolo Anderlini); Federico Roberti (Trentino Volley); Alessio Tallone (Virtus Aversa).

Lo staff

Saranno presenti Vincenzo Fanizza (direttore tecnico e primo allenatore), Saverio Di Lascio e Filippo Pugnalini (allenatori), Loris Palermo (scoutman), Giuseppe Brogneri (preparatore atletico), Pascal Laricchiuta (fisioterapista), Giuseppe Sabatino (medico), Giovanni Taurisano (medico dal 20 agosto) e Giuseppe Venuto (team manager).

Le parole del tecnico Vincenzo Fanizza

« Arriviamo ai Giochi del Mediterraneo dopo una stagione molto lunga, non nascondiamo che abbiamo avuto qualche acciacco e che siamo un po' tirati in alcuni ruoli ma, ovviamente, venderemo cara la pelle, come dico sempre ai ragazzi. Abbiamo lavorato molto sul gruppo squadra, ci sono molti atleti nati tra il 2004 e il 2006 e siamo sicuramente una delle nazionali più giovani insieme al Portogallo. Per noi, è una grande opportunità quella dei Giochi del Mediterraneo, perché ci permette di far vivere esperienze internazionali di alto livello a giocatori che puntiamo a vedere nella Nazionale che andrà, nei prossimi anni, alle Olimpiadi, agli Europei, ai Mondiali. Ai Giochi del Mediterraneo si va in 13, non essere nel gruppo che si trova oggi in Puglia non significa essere rimasti fuori perché meno capaci, ma le scelte sono state fatte in virtù delle esigenze e delle necessità di squadra in questo determinato momento. Parlando delle nazioni che parteciperanno alla manifestazione, sappiamo che la Grecia, la Tunisia e la Spagna giocheranno con la loro prima nazionale e che la Francia ha costruito, per questo torneo, un roster di alto livello, con diversi elementi che militano in Superlega. La Serbia ha elementi importanti sopra i 30 anni con diverse esperienze anche nei campionati francesi ed europei. Noi se andiamo a medaglia siamo tutti felici, fermo restando che l'obiettivo e veder crescere questi ragazzi ».

I GIRONI DEL TORNEO MASCHILE

Girone A: Italia, Francia, Tunisia, Algeria, Serbia, Portogallo

Girone B: Spagna, Turchia, Grecia, Egitto, Kosovo

IL CALENDARIO DEL TORNEO MASCHILE

Giovedì 20 agosto

Tunisia - Algeria - Girone A

Kosovo - Grecia - Girone B

Spagna - Egitto - Girone B

Italia - Portogallo - Girone A - Ore 18 - PalaPentassuglia - Brindisi

Venerdì 21 agosto

Francia - Serbia - Girone A

Sabato 22 agosto

Portogallo - Algeria - Girone A

Kosovo - Spagna - Girone B

Tunisia - Italia - Girone A - Ore 20 - PalaMazzola - Taranto

Domenica 23 agosto

Francia - Portogallo - Girone A

Egitto - Kosovo - Girone B

Serbia - Tunisia - Girone A

Lunedì 24 agosto

Serbia - Italia - Girone A - Ore 20 - PalaMazzola - Taranto

Algeria - Francia - Girone A

Grecia - Spagna - Girone B

Egitto - Turchia - Girone B

Martedì 25 agosto

Portogallo - Serbia - Girone A

Turchia - Kosovo - Girone B

Francia - Tunisia - Girone A

Italia - Algeria - Girone A - Ore 20 - PalaMazzola - Taranto

Mercoledì 26 agosto

Grecia - Egitto - Girone B

Giovedì 27 agosto

Turchia - Grecia - Girone B

Venerdì 28 agosto

Algeria - Serbia - Girone A

Tunisia - Portogallo - Girone A

Spagna - Turchia - Girone B

Italia - Francia - Girone A - Ore 20 - PalaMazzola - Taranto

Sabato 29 agosto

Semifinali maschili

Domenica 30 agosto

1°/2° posto: finali maschili

3°/4° posto: finali maschili