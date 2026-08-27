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Europei Femminili: Italia-Bulgaria la sfida negli ottavi

La nazionale di Abbondanza, sconfitta oggi per 3-0 contro la Repubblica Ceca, è quarta nel girone B e dunque abbinata alle azzurre. Chi passerà il turno nei quarti affronterà la vincente fra Repubblica Ceca e Svezia

1 min

Pubblicato il 27.08.2026, 22:16

Europei FemminiliItaliaBulgaria

BRNO (REPUBBLICA CECA)-Italia-Bulgaria sarà l'ottavo di finale che vedrà in campo le azzurre a Brno per il primo turno ad eliminazione diretta del Campionato Europeo Femminile.

L'Italia di Julio Velasco prime nella Pool D, affronteranno dunque la nazionale di Marcello Abbondanza, finita al quarto posto della Pool B, dopo la sconfitta di questa sera per 3-0 contro la Repubblica Ceca. 

La vincente di Italia-Bulgaria affronterà ai quarti di finale la vincente di Repubblica Ceca (B2)-Svezia (D3).

Rimangono da definire gli abbinamenti della Pool A e della Pool C.

Ottavi di finale in Rep.Ceca a Brno, 30-31 agosto 2026

EF5: Serbia (B1) vs Croazia (D4) 

EF8: Francia (D2) vs Grecia (B3)

EF6: Italia (D1) vs Bulgaria (B4) 

EF7: Rep.Ceca (B2) vs Svezia (D3)

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