Europei Maschili: continuano a salire gli ascolti TV
Su Rai 2 la partita degli azzurri contro la Repubblica Ceca è stata seguita da 1 milione e 794 mila utenti, raggiungendo il 10,2% di share, con 5.404.000 contatti totali. Su Sky si sono sintonizzati oltre 306.000 telespettatori
MODENA-Penultimo appuntamento a Modena, giocato ieri al PalaPanini contro la Cechia, e davanti alla TV gli spettatori sono cresciuti. Su Rai 2 la partita degli azzurri è stata seguita da 1 milione e 794 mila telespettatori, raggiungendo il 10,2% di share, con 5.404.000 contatti totali.
Una partecipazione cresciuta anche su Sky Sport, dove Italia-Cechia ha fatto registrare oltre 306.000 telespettatori, con una reach nel quarto set di ben 700 mila spettatori.
Numeri importanti su entrambe le emittenti televisive, che assumono una rilevanza importante all’interno di una manifestazione ancora alla fase a gironi.
Una partecipazione cresciuta anche su Sky Sport, dove Italia-Cechia ha fatto registrare oltre 306.000 telespettatori, con una reach nel quarto set di ben 700 mila spettatori.
Numeri importanti su entrambe le emittenti televisive, che assumono una rilevanza importante all’interno di una manifestazione ancora alla fase a gironi.
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