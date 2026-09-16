Europei Maschili: continuano a salire gli ascolti TV

Su Rai 2 la partita degli azzurri contro la Repubblica Ceca è stata seguita da 1 milione e 794 mila utenti, raggiungendo il 10,2% di share, con 5.404.000 contatti totali. Su Sky si sono sintonizzati oltre 306.000 telespettatori